L'Inghilterra perde Sterling contro il Senegal: out per problemi familiari

L'attaccante inglese salterà la sfida degli ottavi di finale contro la nazionale africana per via di problemi familiari.

L'Inghilterra potrà contare su un calciatore in meno in vista della sfida contro il Senegal negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar.

Raheem Sterling non sarà a disposizione di Gareth Southgate per via di problemi familiari. A comunicarlo è la stessa nazionale inglese su un post sui proprio profili social.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE — England (@England) December 4, 2022

In questo Mondiale, l'attaccante del Chelsea fin qui ha disputato due partite nel corso dei Mondiali, trovando anche un goal.

Nella sfida inaugurale dell'Inghilterra contro l'Iran, Sterling ha realizzato la rete del momentaneo 3-0 nel corso del primo tempo.

La sfida è poi terminata con il risultato di 6-2 in favore degli inglesi, che non potranno contare su di lui contro il Senegal.