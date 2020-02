Stagione finita: Pavoletti, Zaniolo, Demiral e gli altri

Pavoletti, Zaniolo, ma non solo: ecco la lista di giocatori che non torneranno in campo in questa stagione di Serie A.

Gli infortuni ogni hanno ci privano di alcuni protagonisti in e anche in questa stagione purtroppo non si è fatta eccezione.

Non sono pochi, infatti, i giocatori per i quali il campionato è già finito. Un grosso problema sia per le loro squadre che (in minor parte) anche in ottica fantacalcio.

LEONARDO PAVOLETTI

Due infortuni al crociato, uno ad agosto e l'altro a febbraio, proprio quando stava lavorando per il ritorno in campo. Pavoletti purtroppo non è nuovo agli infortuni, ma stavolta il destino si è accanito contro di lui. Il primo crack è arrivato già all'esordio stagionale contro il , il secondo in circostanze ancora poco chiare.

Si era addirittura spara la voce che Pavoletti si fosse lesionato nuovamente il crociato durante una cena di squadra a causa di una lite con un compagno. Versione prontamente smentita dal tramite un comunicato. L'unica certezza è che purtroppo la stagione di Pavoletti è sicuramente terminata qui.

NICOLO' ZANIOLO

Quella lunga corsa, contro la , poi il crack e le lacrime. Gli esami hanno dato l'esito peggiore possibile per la e per il calcio italiano: Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che tradotto significa ovviamente stagione finita.

I tempi di recupero per questo tipo di infortunio vanno dai 5 ai 6 mesi. Zaniolo si è fatto male a gennaio ed è stato prontamente operato. La Roma dovrà fare a meno di lui per il resto del campionato, ma Mancini spera di recuperarlo in tempo per l'Europeo.

MERIH DEMIRAL

Sempre in quel maledetto Roma- dello scorso gennaio si è fatto male anche Demiral. Il centrale turco ha riportato non solo la lesione al crociato, ma anche una al menisco. Perdita pesantissima per la Juventus, in quel momento ancora senza Chiellini e con un De Ligt in cerca di regolarità.

Per Demiral lo stop forzato sarà di almeno 6 mesi: ciò significa ovviamente stagione finita, ma anche addio Europeo con la .

CHRISTIAN KOUAME'

Dopo un grandissimo inizio di stagione con il , Kouamè si è infortunato gravemente durante una partita con la nella Coppa d'Africa Under 23 lo scorso novembre. Rottura del legamento crociato ed operazione immediata, con tempi di recupero di almeno sei mesi.

Kouamé nel frattempo si è trasferito alla , che nonostante l'infortunio ha deciso di acquistarlo nel corso del mercato di gennaio. Vederlo esordire in maglia viola in questa stagione è però praticamente impossibile: Kouamé potrebbe tornare al massimo a maggio.

ROBERTO INGLESE

Stagione da incubo per l'attaccante del , fermatosi nuovamente a gennaio dopo il precedente infortunio alla caviglia che aveva condizionato il suo inizio di campionato. Questa volta la diagnosi è ancora più grave: lesione ai flessori e almeno due mesi di stop.

Tuttavia Inglese è stato pure operato e i tempi di recupero potrebbero prolungarsi ulteriormente, al punto che il Parma ha deciso di metterlo fuori lista. Le speranze che possa tornare in campo prima della fine del campionato sono francamente minime.

ALEX FERRARI

Sfortunatissimo il difensore della , che al rientro dalle vacanze natalizie si è infortunato in allenamento. La diagnosi si è rivelata terribile: trauma distorsivo e lesione al legamento crociato del ginocchio destro.

Ferrari è stato operato e putroppo per lui lo rivedremo in campo soltanto nella prossima stagione.