Spezia-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita il Milan nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Milan

Spezia-Milan Data: 25 settembre 2021

25 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Lo Spezia di Thiago Motta ospita il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A. I liguri sono diciasettesimi con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, i milanesi si trovano ai vertici della classifica imbattuti con 13 punti e un cammino di 4 vittorie e un pareggio.

Nell'unico confronto disputato in Serie A in casa dello Spezia nella scorsa stagione fra le due formazioni, i Bianchi guidati allora da Vincenzo Italiano si sono imposti 2-0 sui rossoneri con i goal di Maggiore e Simone Bastoni che hanno deciso la sfida.

Proprio Simone Bastoni ed Emmanuel Gyasi sono i migliori realizzatori della squadra ligure in questa stagione, mentre con lo stesso bottino Brahim Díaz, Rafael Leão e Olivier Gioud sono i giocatori più prolifici della rosa del Diavolo. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-MILAN

Spezia-Milan si disputerà il pomeriggio di sabato 25 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Spezia-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora resto noti i nomi del telecronista e della seconda voce della sfida Spezia-Milan.

Gli utenti DAZN che lo preferisseto potranno vedere Spezia-Milan in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire l'anticipo. Collegandovi con il portale avrete, fin dal prepartita, tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, poi, dopo il fischio d'inizio, la descrizione in tempo reale con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Thiago Motta sul piano tattico potrebbe confermare il 4-2-3-1 già visto all'opera contro la Juventus. Davanti, nel ruolo di centravanti, potrebbe essere rilanciato Nzola al posto di Antiste. Alle sue spalle potrebbe essere confermato il trio da trequartisti composto da Verde, Maggiore e Gyasi. In mediana tandem composto da Ferrer e Bourabia. Tutto scolpito in difesa, dove Hristov affiancherà Nikolaou al centro, mentre Amian e Simone Bastoni agiranno da terzini. In porta ci sarà Zoet. Ai box diversi giocatori, da Erlic ad Agudelo, passando per Colley, Kovalenko, Reca e Sena.

Probabile turnover per Pioli, che visti i 3 impegni ravvicinati farà ruotare le pedine più importanti. In attacco va verso la conferma Rebic, mentre sulla trequarti Saelemaekers potrebbe essere preferito a Forenzi accanto a Brahim Díaz e Rafael Leão. Sulla mediana si rivedrà Kessié assieme a Tonali. Dietro a destra Kalulu ricoprirà il ruolo di terzino, con Tomori e Romagnoli centrali e Theo Hernández a sinistra. Fra i pali agirà il francese Maignan. È possibile il recupero di Giraud, mentre saranno da valutare giorno per giorno le condizioni di Ibrahimovic, Calabria, Krunic e Kkaer. Ancora out invece Bakayoko, che tornerà soltanto a metà ottobre.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.