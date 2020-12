Spezia-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia ospita la Lazio nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 5 dicembre 2020

Orario: 15.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Lo Spezia di Vincenzo Italiano e la Lazio di Simone Inzaghi sono i protagonisti dell'anticipo che apre la 10ª giornata di . I liguri sono quattordicesimi in classifica con 10 punti e un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i biancocelesti occupano invece la 9ª posizione a quota 14, con 4 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte, e distano al momento 3 lunghezze dalla zona europea.

I Bianchi sono alla loro prima stagione in Serie A, dunque le due formazioni si affronteranno per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato. Considerando il proprio rendimento con squadre neopromosse, la Lazio è tuttavia un'autentica schiacciasassi, avendo vinto 16 delle ultime 18 gare.

La gara si disputerà all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena per consentire il completamento dei lavori allo Stadio Picco. Lo Spezia è reduce da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi nelle ultime 4 gare in campionato, l'Aquila ha rimediato 3 successi e un pareggio nelle precedenti 4 giornate.

L'attaccante francese M'Bala Nzola ha raggiunto il bulgaro Andrej Galabinov come miglior marcatore degli Aquilotti con 3 goal realizzati, Ciro Immobile è invece il bomber dei capitolini nel torneo con 5 marcature nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-LAZIO

Spezia-Lazio si disputerà il pomeriggio di sabato 5 dicembre nel palcoscenico dell'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Spezia-Lazio sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Sarà possibile seguire Spezia-Lazio anche in diretta . Gli abbonati Sky grazie a Sky Go potranno vedere la partita sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale del portale, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre vedere la partita in streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, aquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi sul portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale della partita.

Italiano ha ancora l'infermeria piena: non saranno infatti della gara i vari Zoet, Capradossi, Dell'Orco, Mattiello, Juan Ramos, Sena e Galabinov. Davanti si va verso la conferma del tridente visto all'opera alla Sardegna Arena con Nzola centravanti e Gyasi e Farias come esterni offensivi. A centrocampo Matteo Ricci agirà da playmaker, con Estevez e Maggiore che si candidano come mezzali. Dietro, davanti al portiere Provedel, Terzi ed Erlic formeranno la coppia centrale, mentre Salva Ferrer e Simone Bastoni saranno i due terzini.

Simone Inzaghi non potrà disporre di Muriqi, Proto e Vavro, ma per il resto dovrebbe poter disporre dell'intera rosa. Diversi i ballottaggi nell'undici titolari. Fra i pali Strakosha potrebbe essere preferito a Reina, con Patric (favorito su Luiz Felipe), Acerbi e Hoedt (in vantaggio su Radu) a formare la linea a tre difensiva. A centrocampo le due fasce laterali saranno presidiate dagli esterni Marusic, in vantaggio su Lazzari, e Fares. In mezzo uno tra Cataldi e Lucas Leiva in cabina di regia e ai suoi lati i due interni Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tandem d'attacco formato da Caicedo e Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.