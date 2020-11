Spezia-Juventus, le pagelle: Morata e Ronaldo su tutti, delude Dybala

Nello Spezia Chabot si spegne nel finale, Ferrer non regge l’urto. Nella Juve svettano Morata e Ronaldo, Dybala non è ancora al top.

MORATA 7.5: Il VAR toglie, il VAR dà. A Cesena, in due circostanze, è la tecnologia a dover giudicare – tanto per cambiare – l’operato dello spagnolo. Prima, la sblocca. Poi, per pochi centimetri, non gli viene convalidata la doppietta. Agisce all’insegna della manifesta superiorità, tra strappi e tecnica sopraffina. Il tutto, con un assist per CR7.

RONALDO 7.5: Al fuoriclasse portoghese bastano 3’ per mandare tanti saluti al coronavirus. Un goal, il suo, per allontanare gli spettri di un altro passo falso. Poi, la chiude a tripla mandata dal dischetto.

MCKENNIE 6.5: Schierato in funzione “pendolo” tra le linee, torna a casa con un assist e con ottime sensazioni nel breve e lungo termine. Sa fare molto. E bene.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

CHABOT 5: Tiene a galla, in qualche modo, il pacchetto arretrato per lunghi tratti del match. Salvataggio super, inoltre, sull’inserimento del centrocampista statunitense. Dopodiché, crolla: prima su CR7 e poi su Rabiot.

DYBALA 5: La classe non si discute, la condizione sì. Non è pimpante, e lo si nota palesemente. Troppi errori banali, certamente non da lui.

FERRER 5: Sulla sua fascia i dirimpettai sfondano in tutti i modi, mettendolo costantemente in grande apprensione.

SPEZIA (4-3-3) Provedel 6; Salva 5.5, Terzi 5 (88’ Ismajili s.v.), Chabot 5 (74’ Dell’Orco s.v.), Bastoni 5.5; Bartolomei 5, Ricci 6, Pobega 6 (74’ Estevez s.v.); Verde 5.5 (46’ Agudelo 6.5), Nzola 6, Farias 5.5 (73’ Gyasi s.v.). Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-1-2) Buffon 6; Cuadrado 6.5, Demiral 5.5, Bonucci 5.5 (77’ Frabotta s.v.), Danilo 6.5; McKennie 6.5 (61’ Ramsey 6), Bentancur 5.5 (61’ Rabiot 6.5), Arthur 6, Chiesa 6.5; Dybala 5 (56’ Ronaldo 7.5), Morata 7.5 (77’ Kulusevski s.v.). Allenatore: Pirlo.