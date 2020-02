SPAL-Juventus, le pagelle: Dybala illumina, Ronaldo 'on fire'

Ronaldo timbra ancora con un goal la presenza numero mille, bene anche Ramsey e Dybala nella Juve. Spicca Valdifiori nella SPAL, male Castro.

RONALDO 7,5 : Festeggia le 1000 presenze da professionista con un goal. Non una novità, in quanto le partite consecutive (con un turno di riposo) a segno sono 11. Insomma, il miglior biglietto da visita possibile con cui presentarsi a .

DYBALA 7 : Con estro e fantasia sfiora la Joya personale con un mancino magico. Sempre il movimento giusto. Sempre propositivo.

BERISHA 7 : Due prodezze su Ronaldo e Cuadrado. In generale, salva tutto il salvabile. Super.

STREFEZZA 6.5 : Crea costantemente la superiorità numerica, creando non pochi problemi alla catena di sinistra della Signora. Ha un ottimo passo e lo mette in mostra palesemente.

CHIELLINI 6 : Dopo il rodaggio contro il , ecco una maglia da titolare a distanza di sei mesi dal brutto infortunio. La condizione atletica, ovviamente, è ancora approssimativa. Ma per 54’ se la cava con l’esperienza.

VALDIFIORI 6,5 : Attento e preciso nell’impostare, con qualche problema in tono difensivo. In definitiva, luci e ombre ma osservando il bicchiere mezzo pieno in proiezione futura.

CASTRO 5 : Ne azzecca decisamente poche, complice una forma atletica non ottimale.

(4-3-3) Berisha 7; Cionek 6, Zukanovic 5.5, Bonifazi 5.5, Reca 5; Missiroli 6, Valdifiori 6,5, Castro 5 (60’ Fares 6.5); Strefezza 6.5, Petagna 6.5, Valoti 5.5 (89’ Di Francesco s.v.). Allenatore: Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 6, Rugani 5.5, Chiellini 6 (54’ De Ligt 6,5), Alex Sandro 6; Ramsey 7 (73’ Rabiot 6), Bentancur 6.5, Matuidi 6.5 (79’ Bernardeschi s.v.); Cuadrado 7, Dybala 7, Ronaldo 7,5. Allenatore: Sarri