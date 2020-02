SPAL-Juventus 1-2: Ronaldo e Ramsey, Madama blinda il primato

Ronaldo sblocca nel primo tempo, Ramsey raddoppia nella ripresa: alla SPAL non basta il rigore di Petagna, la Juventus resta in testa alla classifica.

La supera esternamente la , centrando una missione nella missione: mettere pressione alle inseguitrici e, al tempo stesso, presentarsi a nel migliore dei modi. Non mancano le difficoltà, complice un avversario volitivo e propositivo. Ma il 4-3-3, ormai, sembra destinato ad accompagnare il cammino bianconero fino al termine della stagione. Con Ronaldo a festeggiare quota 1000 presenze da professionista con una rete. Non una novità, in quanto per l’alieno portoghese i match consecutivi (con un turno di riposo) a segno sono 11.

Senza gli indisponibili Cerri e Dabo, da associare al lungodegente D’Alessandro, Di Biagio dà continuità al 4-3-3 proposto al debutto. Vicari, non ancora in perfette condizioni, va in panchina. Tridente offensivo formato da Strefezza, Petagna e Valoti. Sarri, invece, consegna una maglia da titolare a Chiellini: dopo il rodaggio contro il , una nuova maglia da titolare a distanza di sei mesi dal brutto infortunio. Rugani preferito al diffidato De Ligt, Cuadrado e Dybala a supportare Ronaldo.

Nel primo tempo, sostanzialmente, succede di tutto. Con la Juventus a sfiorare ripetutamente il vantaggio, fermata dai centimetri nel fuorigioco di Cristiano Ronaldo e dal palo sullo splendido mancino di Dybala. Il tutto, con la SPAL che non resta a guardare. Affatto. Ogni riferimento ai tentativi di Petagna è puramente voluto. Detto ciò, e la classifica parla da sola, il divario è dei più netti. Dunque, anche una sola azione ben orchestrata può bastare per aprire le mercature: Ramsey e Cuadrado a inventare, CR7 a ottimizzare.

Nella ripresa, pensando alla , la prova subito a chiudere la pratica a tripla mandata. La partita di Chiellini dura 54’, altra benzina per perfezionare la condizione atletica. Tra le fila degli ospiti, dopo un lungo infortunio, si rivede Fares: acclamato dal pubblico estense. Ritmo alto, con Ramsey a trovare il secondo goal bianconero di giornata e con Petagna, dal dischetto, a riaprirla. Nel finale Ronado centra la traversa. E il risultato non cambia. Vince la Signora.

IL TABELLINO

SPAL-JUVENTUS 1-2

MARCATORI: 39’ Ronaldo, 60’ Ramsey, 69’ rig. Petagna

SPAL (4-3-3) Berisha 7; Cionek 6, Zukanovic 5.5, Bonifazi 5.5, Reca 5; Missiroli 6, Valdifiori 6.5, Castro 5 (60’ Fares 6.5); Strefezza 6.5, Petagna 6.5, Valoti 5.5 (89’ Di Francesco s.v.). Allenatore: Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 6, Rugani 5.5, Chiellini 6 (54’ De Ligt 6.5), Alex Sandro 6; Ramsey 7 (73’ Rabiot 6), Bentancur 6.5, Matuidi 6.5 (79’ Bernardeschi s.v.); Cuadrado 7, Dybala 7, Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Valoti, Zukanovic, Strefezza, Cionek (S), Matuidi, Danilo (J)

Espulsi: -