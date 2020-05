La sottosegretaria Zampa: "Andiamo nella direzione della ripresa"

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, conferma che la ripartenza della A è un'opzione molto concreta: "Presto notizie confortanti per i tifosi".

Il calcio è pronto a ripartire. La conferma si è avuta dopo il Consiglio Federale andato in scena nel pomeriggio di ieri e, ora, nessuno ne fa più mistero. Nemmeno la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ancora una volta ribadisce come il ritorno della sia sempre più vicino.

Lo fa in un'intervista a 'Circo Massimo', programma mattutino di Radio Capital, nella quale, tra i tanti argomenti, viene trattato anche quello relativo alla ripartenza del pallone.

"Credo che si vada nella direzione della ripresa e che presto avremo notizie confortanti per i tifosi".

Una dichiarazione che va di pari passo con quella rilasciata dalla stessa Zampa qualche tempo fa, nella quale la sottosegretaria affermava che "il via libera non è ancora arrivato, ma si va verso una buona direzione".

Direzione che, come detto, è stata presa in maniera pressoché definitiva durante il Consiglio Federale di ieri, nel quale è stata espressa la volontà unanime di far ripartire la Serie A, la Serie B e pure la Serie C. Anche se la palla, ora, dovrà passare al Governo.

Il "presto" di cui parla la sottosegretaria Zampa, peraltro, è riassumibile in una data precisa: il 28 maggio, giovedì della prossima settimana, ovvero il giorno in cui, come annunciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, è stata indetta una riunione tra il Governo, la FIGC e la Lega.