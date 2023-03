Sorteggio quarti Champions League: Milan-Napoli e Benfica-Inter, possibile derby anche in semifinale

L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League: derby italiano Milan-Napoli, l'Inter sfida il Benfica.

La Champions League 2022/2023 conosce il tabellone che porta alla finale in programma all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul sabato 10 giugno 2023.

Sono stati sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei quarti di finale che vedranno protagonista per la prima volta tre squadra dopo 17 anni, ovvero dalla stagione 2005/2006.

Inter, Milan e Napoli hanno infatti superato rispettivamente Porto, Tottenham ed Eintracht Francoforte conquistando un posto tra otto regine d'Europa.

L'urna ha riservato un derby tutto italiano tra Milan e Napoli. I rossoneri giocheranno l'andata in casa, a San Siro, e il ritorno al Maradona.

Per l'Inter di Inzaghi c'è il Benfica. In virtù del sorteggio del Milan, i nerazzurri saranno di scena all'andata in Portogallo, all'Estadio Da Luz, mentre ospiteranno i lusitani a ritorno in casa.

Il programma dei quarti prevede la rivincita tra Real Madrid e Chelsea, già di fronte nelle ultime due edizioni della Champions League. Una gara speciale per l'ex Carlo Ancelotti.

Doppio ex anche Pep Guardiola, che con il suo Manchester City affronterà il Bayern Monaco di Nagelsmann.

Hamit Altintop e Patrick Kluivert, protagonisti a Nyon, hanno sorteggiato anche gli accoppiamenti delle semifinali.

La vincente di Benfica-Inter sfiderà la squadra che uscirà vincitrice dal derby italiano tra Milan e Napoli, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due confronti, Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.

I quarti di finale di Champions League

REAL MADRID-CHELSEA

INTER-BENFICA

MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO

MILAN-NAPOLI

Le semifinali di Champions League

INTER-BENFICA vs MILAN-NAPOLI

REAL MADRID-CHELSEA vs MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO