Inter e Milan ai quarti: vietate due gare ravvicinate al 'Meazza', invertono i nerazzurri

Inter e Milan non potranno giocare in maniera ravvicinata l'andata o il ritorno a San Siro: in quel caso sarebbero i nerazzurri ad invertire il campo.

Grazie agli 0-0 raccolti nelle gare di ritorno degli ottavi, Inter e Milan hanno festeggiato la qualificazione ai quarti di Champions League, dove torneranno ad essere protagoniste contemporaneamente per la prima volta dal 2006.

Il rischio che dal sorteggio di venerdì esca fuori un derby esiste eccome, ma è plausibile anche l'altra opzione: ovvero nerazzurri e rossoneri sorteggiati con altre squadre e, in questo caso, è bene precisare un dettaglio.

Il regolamento UEFA, infatti, non permette lo svolgimento di due partite a 24 ore di distanza l'una dall'altra nello stesso stadio: Inter e Milan non potranno dunque disputare l'andata o il ritorno a San Siro in maniera consecutiva dal punto di vista temporale.

Qualora ce ne fosse il bisogno, peraltro, sarebbero i nerazzurri a dover invertire il campo: ciò a causa del miglior piazzamento ottenuto dai cugini nella passata stagione, valso la prima fascia al sorteggio di agosto (Lautaro e compagni erano in terza, in virtù del secondo posto in campionato alle spalle del 'Diavolo').

Se il Milan disputerà al 'Meazza' l'andata (l'11 o il 12 aprile), l'Inter dovrà gioco forza essere impegnata in trasferta. Lo stesso discorso è valido per i match di ritorno, previsti per il 18 e il 19 aprile.