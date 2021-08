Sorteggio Champions League 2021/2022: dove vederlo in tv e streaming

Champions League 2021/2022, tutto quello che c'è da sapere in vista dei sorteggi della fase a gironi: dalle fasce delle italiane a dove vederlo.

Tutti a caccia del Chelsea Campione della Champions League. Ancora una volta PSG e Manchester City cercano il primo trionfo della propria storia, Bayern, Real Madrid e Barcellona vogliono confemare la propria nomea di favorite, mentre la Juventus proverà a rinascere con Allegri.

Iniziata a giugno 2021 con i turni preliminari, la Champions League 2021/2022 entrerà ovviamente nel vivo con la fase a gironi prevista da settembre: otto gironi con le migliori squadre del continente e grande attesa per conoscere i gruppi da quattro squadre.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il sorteggio della fase a gironi della Champions League in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE: ORA E DATA PER CONOSCERE I GIRONI

Il 26 agosto 2021, alle ore 18 in quel di Nyon, Svizzera, si conosceranno i raggruppamenti che vedranno protagoniste anche Juventus, Inter, Milan e Atalanta.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/2021 sarà disponibile su diverse piattaforme.

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45) Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 18.00)

Canale 5

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso anche in diretta streaming:

Su Sky Go e su NOW

su DAZN , selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN'

, selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN' sul sito ufficiale della UEFA , che trasmetterà l'evento in lingua inglese

, che trasmetterà l'evento in lingua inglese Mediaset Infinity

Amazon Prime?

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal Italia seguiremo il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/2022 in diretta testuale. Notizie, approfondimenti e curiosità sin dalle ore precedenti alla cerimonia, poi dalle 18.00 si entrerà nel vivo con il racconto LIVE del sorteggio.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 32 squadre qualificate ai gironi di Champions League sono state suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna. I gironi saranno formati selezionando una squadra per ogni fascia. Una sola restrizione da rispettare: non sarà possibile la presenza di squadre della stessa federazione all'interno del medesimo raggruppamento, oltre che per conflitti come nel caso di Russia e Ucraina.

FASCE SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022

Fascia 1: Chelsea, Atletico Madrid, Villarreal, Manchester City, Bayern Monaco, Inter, Lille, Sporting Lisbona

Fascia 2: Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund, Barcellona

Fascia 3: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit più tre squadre da definire

Fascia 4: Milan, Wolfsburg, Brugge più cinque squadre da definire

Già qualificate, tra terza e quarta fascia (a seconda delle altre qualificate via preliminari): Besiktas, Dinamo Kiev. All'appello mancano ancora sei squadre.