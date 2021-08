DIRETTA - Il sorteggio dei gironi di Champions League LIVE!

Il sorteggio dei gironi di Champions League potrà essere seguito in tv sui canali Sky Sport (numero 200 del satellite) e 20 (numero 20 del digitale terrestre).

La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go per tutti gli abbonati Sky o su NOW per chi vorrà aderire ad uno dei pacchetti dedicati. Le alternative sono il sito ufficiale dell'UEFA (evento trasmesso in lingua inglese), Amazon Prime Video e Mediaset Infinity.