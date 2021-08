Fantacalcio 2021/2022: attaccanti migliori su cui puntare

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Cristiano Ronaldo a Vlahovic, da Zapata a Immobile: i migliori attaccanti su cui puntare al Fantacalcio.

Siete arrivati fino in fondo tenendo ben saldi i nervi e facendo i giusti conti con i vostri fantacrediti: adesso è il momento più atteso, quello degli attaccanti, della punta che può segnare il confine tra un campionato modesto e uno vincente. Basta una scelta sbagliata per ritrovarsi con un vuoto incolmabile in avanti: bisogna essere attentissimi.

Ma quali sono i migliori attaccanti su cui puntare al Fantacalcio? Proviamo a consigliarvi 10 bomber sui cui investire in vista della Serie A 2021/2022.

ANDREA BELOTTI - Al centro di diverse voci di mercato, tra rinnovo con il Torino e possibile partenza, è reduce da stagioni non troppo positive, ma l'esperienza vincente vissuta con la Nazionale italiana a Euro 2020 potrebbe avergli dato la spinta giusta per ritrovare se stesso. Juric è stato molto chiaro: "Spero che mi faccia vedere che non è più quello dell'ultimo anno". Tra rigori e fiuto del goal, nonostante gli ultimi campionati rimane Andrea Belotti.



EDIN DZEKO - Anche lui coinvolto nei movimenti di mercato che, a partire dalla cessione di Romelu Lukaku, sono destinati a rivoluzionare gli attacchi della Serie A: ad oggi, comunque, rimangono i numeri di Edin Dzeko, tra scorsa stagione e precampionato. Come si fa a non puntare su di lui?

ZLATAN IBRAHIMOVIC - Alle prese con un infortunio che lo ha costretto a operarsi, Ibrahimovic rimane una certezza, nonostante qualche acciacco, i 15 goal in 19 partite nello scorso campionato sono un biglietto da visita più che sufficiente per motivare l'acquisto dello svedese (da prendere in coppia con Olivier Giroud, che nei piani di Pioli potrebbe giocare proprio in coppia con Ibrahimovic).

CIRO IMMOBILE - Anche lui potrebbe godere di una certa spinta d'animo per l'esperienza vissuta agli Europei, e con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina si moltiplicheranno anche le occasioni da reti. Altra stagione sui 20 goal, la scorsa per Immobile, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

LAUTARO MARTINEZ - Con l'addio sempre più probabile di Romelu Lukaku all'Inter, l'argentino rafforzerà certamente la sua posizione di leader offensivo: i trofei di Serie A e Copa America messi in bacheca suggeriscono poi uno scenario. Questo, per Lautaro Martinez, potrebbe essere l'anno della definitva consacrazione.

LUIS MURIEL - Ecco, si parlava dell'addio di Lukaku: chi potrebbe beneficiarne è proprio Luis Muriel, che con il possibile transferimento di Duvan Zapata all'Inter di ritroverebbe a diventare punta di riferimento dell'Atalanta. Nella passata stagione ha fatto felici i suoi fantallenatori a suon di goal e assist (22 reti in 36 gare), con una media altissima. Uno dei migliori in assoluto.

VICTOR OSIMHEN - Non una stagione semplicissima, ma un precampionato che fa ben sperare: l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli potrebbe esaltare le qualità di Victor Osimhen, che nello scorso campionato è andato sì in doppia cifra, 10 goal, ma con un infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima parte. Nella seconda, poi, si è esaltato: un punto di partenza interessante.

CRISTIANO RONALDO - Capocannoniere e vincitore del "Premio Paolo Rossi" per la scorsa stagione: poche storie. L'impatto di Cristiano Ronaldo nel calcio italiano ha fatto registrare numeri importanti, segno di continuità con il passato. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, poi, potrebbe esaltarlo, confermando gli standard delle ultime stagioni.

DUSAN VLAHOVIC - L'ultimo campionato è stato quello delle conferme per Dusan Vlahovic: questo potrebbe essere quello della consacrazione. L'arrivo di Vincenzo Italiano, che propone un gioco maggiormente offensivo, potrebbe garantirgli spazio e occasioni per far goal: quelli che lui ha già fatto nella scorsa stagione (21), tra azione e rigori, e forse più.

DUVAN ZAPATA - Il possibile trasferimento all'Inter farebbe di lui l'alter ego di Lukaku, anche se con caratteristiche leggermente differenti: in coppia con Lautaro Martinez può far bene, esaltandosi nel gioco in verticale di Simone Inzaghi.