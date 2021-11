Sorpresa Soulé: il talento della Juventus Under 23 è stato convocato dall'Argentina

Il sogno di Matias Soulé, uno dei tanti di una carriera in divenire, è diventato realtà. Con largo anticipo rispetto al previsto. E con una discreta dose di sorpresa. Perché il giovane ex Velez, zero presenze in Serie A e zero presenze ufficiali con la Juventus dei grandi, è stato convocato per la prima volta dall'Argentina.

L'Argentina? Sì, l'Argentina. Non una selezione giovanile. E nemmeno una formazione sperimentale. È l'Argentina vera e propria, la nazionale maggiore che, a metà mese, proverà a conquistarsi la qualificazione ai Mondiali del Qatar in una doppia sfida da brivido contro Uruguay e Brasile. Una sorpresa vera e propria. Una specie di Nicolò Zaniolo in salsa albiceleste.

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021

Il ct Lionel Scaloni ha chiamato Leo Messi, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, eccetera eccetera. Campioni su campioni. E in mezzo a un simile elenco di stelle compaiono anche il nome e cognome di Matias Soulé, 18 anni compiuti lo scorso mese di aprile, uno che attualmente gioca... nella Serie C italiana.

La squadra di Soulé, infatti, non è propriamente la Juventus: è la Juventus Under 23. Formazione che milita nel girone A della terza serie e con la quale si sta però mettendo in luce, sia in campionato che in Youth League, tanto che Massimiliano Allegri e lo stato maggiore bianconero lo stanno seguendo con particolare attenzione.

Con la prima squadra, invece, Soulé ha avuto appena un contatto in gare ufficiali: nella sfortunata trasferta settembrina di Napoli, nella quale è rimasto in panchina per tutta la partita, a guardare i compagni perdere per 2-1 dopo essere passati in vantaggio. A oggi, rimane la sua prima e unica convocazione da parte di Allegri.