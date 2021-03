Solskjaer attende Dalot: "Ha un futuro qui, non vediamo l'ora di riaverlo"

Ole Gunnar Solskjaer presenta Milan-Manchester United, parla del futuro di Dalot e si mostra fiducioso: "Mi piace giocare il ritorno in trasferta".

Milan-Manchester United vale tanto, tantissimo. Vale l'approdo ai quarti di finale di Europa League e vale un pezzo di stagione, perché vincere una sfida così vorrebbe dire irrobustire ambizioni e speranze. E lo sa anche Ole Gunnar Solskjaer, che in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani sera.

Il tecnico norvegese ha annunciato intanto che Martial non ci sarà, mentre Pogba e Van de Beek sono ancora in dubbio. Chi ci sarà, ma dalla parte opposta, è invece Diogo Dalot. Giocatore del Milan, ma di proprietà del Manchester United. Uno su cui Solskjaer ha intenzione di puntare per il futuro.

"Se ha un futuro qui? Sì, ce l'ha. Quand'era qui, Diogo non è mai riuscito a essere in forma per un lungo periodo a causa degli infortuni. Ora ci è riuscito per tutta la stagione, gioca in un grandi club, ha grandi aspettative. Per lui è stato un buon anno, per cui ovviamente sono molto soddisfatto del suo sviluppo. È un nostro giocatore e non vediamo l'ora di riaverlo".

Tornando ai dubbi di Solskjaer sulla formazione da schierare domani a San Siro, il tecnico ha parlato anche di Edinson Cavani:

"Si è allenato per un paio di giorni, lo stiamo ancora valutando. La sua esperienza e la sua influenza su tutti gli altri sono fantastiche. Cerca sempre di aiutare tutti quando in partita, quand'è a disponizione parla con i compagni e i ragazzi lo seguono. Speriamo che per domani sia disponibile".

In realtà, come svelato dallo stesso Solskjaer un paio d'ore più tardi, Cavani ha avvertito una ricaduta durante l'allenamento odierno e non sarà della sfida. Inizialmente inserito nella lista dei convocati del Manchester United, il Matador è stato poi escluso dalla trasferta di Milano.

Per quanto riguarda la gara contro il Milan, infine, Solskjaer ha rivelato tutte le proprie preoccupazioni. Ma al contempo si dimostra fiducioso sulla possibilità di raggiungere i quarti di finale.