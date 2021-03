Cavani salta Milan-Manchester United: "Ha avuto una ricaduta"

Edinson Cavani, in dubbio ma inizialmente convocato, non ci sarà a San Siro. Solskjaer: "Non si è sentito pronto". Assente anche Martial.

Convocato. Anzi no. Edinson Cavani, alla fine, salta Milan-Manchester United. Proprio come all'andata i Red Devils dovranno fare a meno del proprio centravanti, che da qualche settimana sta lottando con fastidiosi problemi fisici.

In un primo momento Ole Gunnar Solskjaer si era dimostrato fiducioso solo in parte sulla presenza di Cavani a San Siro: "Si è allenato per un paio di giorni, lo stiamo ancora valutando. Speriamo che per domani sia disponibile". E l'iniziale presenza dell'ex napoletano nella lista dei convocati diramata dal Manchester United sembrava aver allontanato ogni preoccupazione.

E invece no: l'elenco è stato modificato in corsa. E ora non comprende più Cavani. Il quale, come spiegato da Solskjaer all'emittente ufficiale del Manchester United, è stato definitivamente escluso dalla gara di Milano.

"Potremo contare su Van de Beek, su Pogba e su De Gea - le parole del manager norvegese - Ma sfortunatamente sembra che Edinson abbia avuto una leggera ricaduta durante l'allenamento di oggi e non si è sentito pronto".

Cavani ha rimediato a metà febbraio un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di settimane. È rientrato in campo il 3 marzo in casa del Crystal Palace, giocando poco più di 70 minuti, quindi si è nuovamente fermato.

L'assenza del Matador va ad aggiungersi a quella di Anthony Martial, a sua volta escluso dalla partita contro il Milan. Il francese ha rimediato una botta all'anca proprio durante la gara d'andata, pareggiata per 1-1 all'Old Trafford.

L'elenco dei convocati del Manchester United

Portieri: De Gea, Henderson, Grant;

Difensori: Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams;

Centrocampisti: Traore, Bruno Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, Van de Beek;

Attaccanti: Greenwood, Rashford.