Tuttosport - Slitta il ritorno di Higuain, la Juve gli concede più tempo

Gonzalo Higuain non rientra ancora in Italia. Resta ancora in Argentina per motivi personali; lui e Rabiot gli unici a non essere tornati.

Vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni l'intricata situazione che sta vivendo Gonzalo Higuain. L'attaccante della attualmente si trova in , tornato in patria dopo l'emergenza legata al coronavirus, anche per assistere la madre malata da tempo.

E come riporta 'Tuttosport', Gonzalo Higuain ancora non è atteso a . Il Pipita è un caso a parte: l’attaccante avrebbe ottenuto dal club qualche giorno in più di permesso per i motivi personali (tra cui la malattia della mamma) che lo trattengono in Argentina.

Ma è inevitabile vista la situazione parlare anche di calciomercato, evidentemente qualcosa comincia ad incrinarsi con la Juventus: Higuain sta riflettendo seriamente sul possibile ritorno in Argentina con la maglia del River Plate, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio anni fa.

L’estate scorsa il Pipita si è impuntato per rimanere alla Juventus, ma a nulla varrebbe la sua testardaggine adesso, con un contratto in scadenza nel 2021. Sarebbe lui stesso a cercare una soluzione più gradita, per adesso rappresentata solo dal River Plate.

Discorso simile per certi versi a quello che si può fare per Adrien Rabiot: il francese è l'unico altro calciatore, oltre a Higuain, a non essere ancora rientrato a Torino. SI trova in ed il suo non ritorno qualche dubbio lo fa venire: il centrocampista ha deluso le aspettative in questa prima stagione in e qualche riflessioni sul suo futuro (fatta sia da lui che dal club bianconero) è doverosa.