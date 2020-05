Tuttosport - Higuain può tornare al River Plate, Julian Alvarez piace alla Juventus

La Juventus potrebbe ripetere l'operazione che portò Tevez al Boca, con Higuain di ritorno al River. Julian Alvarez la possibile contropartita.

Fabio Paratici nella giornata di domenica ha coccolato Gonzalo Higuain, ma nella verità dei fatti c'è una forte ipotesi di addio tra il Pipita e la al termine della stagione in corso (quando e se riprenderà).

"E' un ragazzo molto sensibile e speciale, siamo legati a lui. Sta giocando benissimo, speriamo continui con noi anche nell'ultimo anno di contratto".

Queste le parole di Paratici su Higuain, ma in realtà come riportato da 'Tuttosport' una separazione è molto probabile. Soprattutto perché la Vecchia Signora potrebbe ripetere una trattativa già svolta in passato, quando Carlos Tevez con un anno restante di contratto lasciò per tornare al Boca Juniors.

A quei tempi la Juventus ottenne Vadalà (classe ‘97) per la Primavara e opzioni su Bentancur (‘97), Cristaldo (‘96) e Pavon (‘96). E sempre più insistenti si fanno le voci di un possibile ritorno di Gonzalo Higuain al River Plate.

Altre squadre

In questo caso la possibile contropartita per la Vecchia Signora è soprattutto Julian Alvarez, attaccante classe 2000. Argentino, gioca da prima punta nonostante un fisico non da mastino. Un po' come il Dybala di . Ha già nove presenze con l' Under 23.

Come per Tevez, non basterebbe però un giocatore solo a coprire il costo dell’operazione, in cui potrebbero entrare altri giovani dei Millionarios. Dai centrocampisti classe ‘99 Sosa e Ferreira, nazionali Under 20, a giocatori più maturi come i nazionali Martinez Quarta (‘96, difensore centrale) e Montiel (‘97, terzino destro).