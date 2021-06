Chelsea su Hakimi: duello col PSG per l'esterno dell'Inter

Il Chelsea potrebbe piazzare un clamoroso doppio colpo di mercato, portando a Londra Hakimi dell'Inter e Haaland del Dortmund.

Dopo la faraonica campagna acquisti della scorsa estate e il trionfo nell'ultima Champions League, il Chelsea irrompe nel mercato estivo con l'obiettivo di rinforzarsi ulteriormente. Tra i profili individuati per migliorare la rosa a disposizione di Tuchel figura anche quello di Achraf Hakimi, esterno in forza all'Inter.

Il giocatore nerazzurro è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain, che è pronto a sborsare 56 milioni di sterline pur di vederlo sotto la Tour Eiffel. Una cifra importante, che il Chelsea è pronto ad eguagliare o addirittura superare (l'Inter infatti ne chiede 68 milioni di sterline) per centrare uno dei suoi principali obiettivi di mercato.

Sono già stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore, la cui cessione potrebbe garantire al club nerazzurro una plusvalenza necessaria per dare respiro alle proprie casse.

Hakimi però non è il solo profilo messo nel mirino dal Chelsea. I Blues sono infatti piombati anche su Erling Haaland, giovane stella del Borussia Dortmund. Sull'attaccante norvegese è vigile anche il Manchester City, che però non sembra essere intenzionato ad accontentare le richieste folli del club tedesco. Il Borussia Dortmund chiede infatti 100 milioni di sterline, cifra che invece non spaventa il Chelsea e che potrebbe rendere Haaland il più pagato nella storia della Premier League.