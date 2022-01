Sirene inglesi per Bentancur: il capo scout dell'Aston Villa presente a San Siro

La fredda notte di San Siro consente alla Juventus di muovere, seppur minimamente, la classifica strappando un punticino che mantiene inalterate le distanze tra i bianconeri e le posizioni di vertice del torneo.

In una partita per larghi tratti molto contratta e decisamente avara di emozioni, spicca la buona prova offerta da Rodrigo Bentancur. Massimiliano Allegri ha affidato i gradi da titolare al centrocampista uruguaiano che ha ripagato la fiducia offrendo 90' di puro spessore e sostanza battagliando a più riprese contro il reparto di mezzo a tinte rossonere, prima di essere sostituito negli scampoli finali da Adrien Rabiot.

Schierato in una linea mediana a due, a braccetto con Locatelli, il classe 1997 ha ridotto al minimo il margine d'errore consolidando una delle sue migliori performance stagionali.

Musica per le orecchie dell'Aston Villa, presente in quel di San Siro e rappresentato dal capo scout del club, sbarcato in terra meneghina proprio per visionare da vicino l'ex Boca Juniors.

Il giocatore piace e anche parecchio. Steven Gerrard, dopo l'ingaggio di Coutinho, avrebbe individuato nel sudamericano il rinforzo ideale per il pacchetto centrale dei Villans. Tuttavia, per il momento, a Torino non sono giunte offerte ufficiali.

Un corteggiamento in piena fase embrionale, dunque. Dal canto suo, però, Bentancur è felice alla Juve e nel cuore della sua quinta stagione all'ombra della Mole si sente perfettamente integrato all'interno del contesto sabaudo.

L'articolo prosegue qui sotto

In chiave mercato - e in caso di un'eventuale trattativa - non va trascurato un dettaglio molto importante: la Juve ha prelevato il calciatore dal Boca fissando una clausola che prevedeva una percentuale del 50% in favore del sodalizio di Buenos Aires in caso di futura rivendita del calciatore. Con il trascorre delle stagioni, questa percentuale si è leggermente assottigliata.

Morale della favola, se la Juve decidesse di vendere Bentancur in questo momento, al Boca spetterebbe circa il 35% della cifra incassata dai piemontesi.