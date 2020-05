Si riparte con la Coppa Italia, il piano: semifinali il 13 e finale il 17 giugno

Il Ministro dello Sport delinea il completamento della Coppa Italia: "Questa è la proposta, aspettiamo ora la Federazione".

Prima della ripartirà la Coppa , come comunicato direttamente dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il torneo potrebbe completarsi interamente in quattro giorni: queste le parole del Ministro, che però fanno anche capire come questo quadro non sia ancora ufficiale.

"Visto che il campionato riprende il 20 giugno, io auspico che si possa dare un segnale positivo e si possa utilizzare la settimana dal 13 al 20 giugno per chiudere la . La coppa Italia potrebbe riprendere il 13 e il 17 giugno. Questa è la proposta, aspettiamo ora la Federazione".

Le semifinali sarebbero una il 13 giugno ed una il 14. Poi la finale dovrebbe giocarsi giorno 17. Spadafora ha continuato a ribadire come questa sia una sua forte volontà, fin dai tempi di - dell'8 marzo che avrebbe voluto trasmettere in chiaro.

“Sarebbe un bel segnale perché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro, come previsto, sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani".

Sono 4 le squadre ancora in corsa per la Coppa Italia:Le semifinali d'andata hanno visto i partenopei superare per 1-0 i nerazzurri a San Siro, mentre, sempre a San Siro, rossoneri e bianconeri hanno pareggiato per 1-1.