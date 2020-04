Shearer e la Juventus: storia di un matrimonio sfiorato

Per anni Shearer-Juve è stato un tormentone che ha accompagnato le roventi estati della Signora: i tentativi di Moggi e quel blitz in Inghilterra.

Costume, ombrellone e crema abbronzante. Ingredienti tipici dell'estate, accompagnati solitamente da un buon libro e un quotidiano sportivo. Perché, quando la trattava Alan Shearer, internet rappresentava un'idea innovativa e, dunque, si sognava a occhi aperti ammirando le scintillanti prime pagine appartenenti all'informazione tradizionale.

Erano gli anni in cui l'inglese si divertiva a segnare secchiate di goal per il , club che lo ha reso leggenda dal 1996 al 2006. Roba da 404 presenze e 206 reti, roba per società pronte a far di tutto pur di strappare il bomber d'oltremanica dalle grinfie dei Magpies. D'altro canto, i numeri parlano per il britannico: miglior marcatore della Premier League con 260 centri (di cui 112 con la casacca del ).

Ogni dirigente, si sa, viene cullato nella notte da un miraggio. E quello di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è sempre stato "Always Scoring", uno dei tanti soprannomi collezionati da Shearer. Diversi tentativi d'acquisto, ma sempre andati a vuoto. Perché il figlio di Newcastle ha scelto di proteggere la sua fede calcistica, nonostante altrove avrebbe guadagnato molto di più.

Altre squadre

No al . No al . No alla Juventus. Chiunque abbia tentato di ingolosire Shearer, infatti, ha sempre incassato un cortese rifiuto. Roba da non credere per gente come Sir Alex Ferguson e Marcello Lippi, per nulla abituati a essere respinti.

" Ho sempre apprezzato Shearer, un attaccante unico che avrebbe segnato oltre 100 goal in pochi anni ".

Parole di Moggi, che sottolineano come i tentativi da parte della Signora non siano mancati. A , per rimanere in tema, in più sessioni di mercato hanno accarezzato l'idea di sferrare un'offensiva decisa e decisiva, ma che non è mai sfociata nella fumata bianca, anzi, bianconera.

Nel 1997, inoltre, gli 007 bianconeri effettuarono un vero e proprio blitz in , prendendo atto di una valutazione di 35 miliardi di lire . Gli operatori, all'epoca, ipotizzarono anche uno scambio con Alex Del Piero. Fantamercato.

Moggi avrebbe voluto vedere Pinturicchio al fianco di Shearer, una coppia che - quantomeno sulla carta - intrigava il factotum di Monticiano. Da una parte, estro e fantasia. Dall'altra, un killer dell'aria di rigore.

Stratosferico di testa, destro micidiale, personalità da vendere. Impossibile non innamorarsi di Shearer. Uno vero, uno che s'è costruito assaggiando la gavetta:

" Ho pulito le scarpette dei miei compagni, gli spogliatoi, i gabinetti. Allora non mi sembrava una cosa bella, però mi ha insegnato quel po' di rispetto che non fa mai del male a nessuno. Oggi mi guardo indietro e capisco quanto sia stato importante per me ".

Il desiderio è diventato realtà: diventare un simbolo del Newcastle. Con tanti saluti alle continue proposte della , mai realmente nei pensieri di Alan.