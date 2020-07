I dubbi di Setien: "Non so se sarò l'allenatore del Barcellona in Champions"

Quique Setien in bilico dopo il ko del Barcellona con l'Osasuna: "Spero di guidare la squadra anche in Champions League".

E' ufficialmente finita la corsa del in : il ko interno con l'Osasuna e la contemporanea vittoria del sul hanno consegnato il titolo di Spagna ai 'Blancos', campioni per la 34esima volta nella loro storia.

Questa potrebbe essere stata una delle ultime gare in panchina per Quique Setien, allenatore che rischia fortemente di non essere confermato nella prossima stagione: i dubbi sono relativi anche all'immediato, come ammesso dallo stesso tecnico nel post-partita.

"Spero di essere l'allenatore del Barcellona in , ma non lo so".

I numeri non sono dalla parte di Setien: aspetto che rischia di giocare un ruolo decisivo nel suo futuro.

"Dobbiamo fare autocritica altrimenti pregiudicheremo tutto quello che abbiamo intenzione di fare. In questi mesi abbiamo cercato di migliorare, anche se tutto si riduce al successo: oggi l'avversario ha tirato tre volte segnando due goal, noi ci abbiamo provato in quindici occasioni che però non sono bastate per evitare la sconfitta".

Parole che seguono quelle di Lionel Messi che ha lanciato l'allarme in vista della sfida col Napoli in programma l'8 agosto: con questo spirito di negatività il Barcellona rischia seriamente di salutare la Champions prima del previsto.