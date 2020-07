L'allarme di Messi prima del Napoli: "Il Barcellona deve cambiare molto"

E' stato l'ultimo ad arrendersi anche contro l'Osasuna, ma dopo la sconfitta casalinga e il trionfo del , Lionel Messi non riesce a nascondere tutta la sua preoccupazione per il futuro del .

Il numero 10 blaugrana infatti, intervistato a caldo da 'Movistar LaLiga', ha chiesto profondi cambiamenti per cercare di andare avanti in .

"Se non è bastato per la , non basterà neanche in Champions. Dispiace finire così in casa ma è il simbolo di questa stagione: una squadra irregolare e poco stabile".