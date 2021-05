Serie C, sorteggio fase nazionale playoff 2020/21: data, orario e regolamento

Inizia la fase nazionale dei playoff di Serie C della stagione 2020/21: tutto sul sorteggio, data, orario e regolamento.

Dopo la prima fase, i playoff della Serie C 2020/21 entrano più che mai nel vivo con l'inizio della fase nazionale. Non contano più i gironi: è tutti contro tutti, alla ricerca di un posto in Serie B insieme a Como, Perugia e Ternana, già matematicamente promosse.

Playoff Serie C 2020/2021: tabellone, regolamento e date delle partite

Dalla prima fase sono uscite sei squadre: Pro Vercelli, Albinoleffe, Matelica, Feralpisalò, Bari e Palermo. Si uniranno ai sette club già matematicamente qualificati alla fase nazionale al termine della regular season: Renate, Sudtirol, Avellino e Modena - le tre terze classificate e la miglior quarta - giocheranno dal primo turno, mentre al secondo entreranno Alessandria, Padova e Catanzaro.

SORTEGGIO FASE NAZIONALE PLAYOFF SERIE C 2020/21: DATA E ORARIO

Il sorteggo del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2020/21 si terrà giovedì mattina, 20 maggio, alle ore 11.00. Sono 10 le squadre che ne faranno parte: le sei uscite dalla prima fase e le quattro sopracitate, che sono le teste di serie alla pari del Bari per il miglior piazzamento in classifica.

SORTEGGIO FASE NAZIONALE PLAYOFF SERIE C 2020/21: REGOLAMENTO E CRITERI

Le squadre saranno divise in prima e seconda fascia, con le teste di serie (Renate, Sudtirol, Avellino, Modena e Bari) che giocheranno il ritorno in casa e l'andata in trasferta.

Al termine dei 180 minuti non ci saranno supplementari in caso di pareggio complessivo nel conto dei goal: sarà la squadra meglio piazzata in classifica, quindi la testa di serie, ad avanzare al turno successivo, ovvero i quarti di finale.