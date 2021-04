Playoff Serie C 2020/2021: tabellone, regolamento e date delle partite

Tutto sui playoff e playout di Serie C della stagione 2020/21: dal regolamento, alle date in cui si disputeranno le gare.

Anche nella stagione 2020/2021, i playoff di Serie C stabiliranno il nome della quarta promossa in B che si aggiungerà alle vincenti dei tre gironi.

REGOLAMENTO PLAYOFF SERIE C 2020/21

Le squadre partecipanti saranno sempre 28, ma alle 27 squadre classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi si aggiungerà non più la vincente della Coppa Italia, che non si disputerà, ma l'undicesima classificata nel girone in cui è presente la migliore quarta.

La migliore quarta avrà diritto a saltare i primi due turni dei playoff di Serie C, le altre due quarte salteranno invece un solo turno.

PLAYOFF GIRONI SERIE C 2020/21

Al primo turno dei playoff dei gironi di Serie C 2020/2021 partecipano 18 squadre, ovvero quelle classificate dal quinto al decimo posto in classifica nei due gironi in cui non è presente la migliore quarta classificata.

Le squadre si affrontano, in gara unica:

a) la squadra quinta classificata affronterà la squadra decima classificata del medesimo girone;

b) la squadra sesta classificata affronterà la squadra nona classificata del medesimo girone;

c) la squadra settima classificata affronterà la squadra ottava classificata del medesimo girone;

Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno dei gironi: entrano in tale fase anche le due peggiori quarte e la quinta classifica nel girone in cui non è presente la migliore quarta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso al secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

PRIMO TURNO PLAYOFF SERIE C 2020/2021

Al primo turno del playoff Nazionale partecipano dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta classifica della regular season. Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida), ovvero le squadre appena entrate nei playoff, e quelle provenienti dalla fase dei gironi.

SECONDO TURNO PLAYOFF SERIE C 2020/2021

In questa fase entrano le cinque squadre provenienti dal primo turno dei playoff, più le seconde classificate nella stagione regolare, ovvero le teste di serie (che giocano in casa il ritorno della doppia sfida).

FINAL FOUR PLAYOFF SERIE C 2020/2021

Le quattro classificate giocano in gare di andata e ritorno le due semifinali e dunque la finale, sempre doppia per definire l'ultima promossa in Serie C. In caso di parità dopo i 180' non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori.

PLAYOUT SERIE C 2020/2021

Partecipano ai playout le squadre classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto nel girone A e B, accoppiate in base al posizionamento in stagione (19esima contro 17esima, 18esima contro 16esima). Si gioca in gare di andata e ritorno, quest'ultimo in casa della miglior piazzata. In caso di parità dopo i 180' è salvo chi ha la miglior differenza reti ed eventualmente il miglior piazzamento: chi perde è in Serie D.

Per il girone C invece sono coinvolte nei playout le squadre che hanno chiuso la stagione all'ultimo, penultimo, terzultimo e quartultimo posto. La 20esima sfida la 18esima, la 19esima la 17esima: si gioca in gare di andata e ritorno: in casa nel secondo match chi ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare. Salvo chi ha la miglior differenza reti in caso di parità: eventualmente viene considerato il miglior piazzamento. Chi perde le due gare è retrocesso.

DATE PLAYOFF SERIE C 2020/2021

I playout non vengono disputati se il distacco in classifica è superiore agli 8 punti tra penultima e terzultima o tra ultima e penultima nel caso del girone C.

Non sono ancora state rese note le date dei playoff di Serie C, ufficiali nei prossimi giorni.