Serie C 2022/2023, il regolamento dei playoff: chi va e come funzionano

Anche la Serie C 2022/2023 prevede che a decidere una delle promozioni in Serie B siano i playoff. Come funziona la lunga fase si post season.

Come è già accaduto nelle scorse stagioni, anche il format della Serie C 2022/2023 prevede una regular season alla quale seguiranno i playoff.

Il campionato prevede la partecipazione di sessanta squadre suddivise in tre gironi da venti: Girone A, Girone B e Girone C.

Le tre squadre che si piazzano al primo posto al termine della classifica di regular season si guadagnano la promozione diretta in Serie B, mentre la quarta squadra che si aggiungerà ad esse e che salirà dunque in serie cadetta, sarà appunto quella che uscirà vincente dal lungo percorso dei playoff.

LE DATE DEI PLAYOFF

La Lega Pro ha ufficializzato le date di inizio e chiusura della fase playoff della stagione 2022/2023.

Inizierà ufficialmente il 30 aprile 2023, e dunque una settimana dopo la fine della regular season, e si concluderà l’11 giugno 2023 quando verrà giocata la finale di ritorno.

Per il format dei playoff si è deciso di confermare quello delle scorse stagioni. Divisione dunque in tre fasi, con quella ‘del girone’ in apertura, seguita dalla fase ‘Nazionale’ ed infine da quella della ‘Final Four’.

Ai playoff prendono parte le 28 squadre che nel corso della regular season si sono piazzate tra il secondo ed il decimo posto di ogni girone, più la vincente della Coppa Italia di Serie C.

PLAYOFF SERIE C, LA FASE DEL GIRONE

A questa prima fase prendono parte le 21 squadre che si sono classificate dal quarto al decimo posto in ognuno dei tre gironi. Le sfide si giocheranno in un turno in gara unica nel quale la squadra meglio classificata nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa.

Nel primo turno scendono in campo le diciotto squadre qualificate dal quinto al decimo posto di ogni girone: la quinta contro la decima del medesimo girone, la sesta contro la nona del medesimo girone e la settima contro l’ottava del medesimo girone.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, proseguire la sua corsa nei playoff la squadra meglio classificata in regular season. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia di C si sia classificata tra il quinto ed il decimo posto del suo girone, a prendere il suo posto sarà l’undicesima classificata del girone stesso.

La squadre che vinceranno i rispettivi confronti approderanno al secondo turno.

Nel secondo turno dei playoff ‘del girone’ alle tre vincitrici degli scontri del primo turno, si aggiunge la quarta classificata di ciascun girone. Le partecipanti vengono ordinate in base al posizionamento in regular season e la miglior classificata ospita in casa, in gara unica, la peggior classificata.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, accede alla successiva fase (‘Nazionale’) la squadra meglio classificata in regular season.

PLAYOFF SERIE C, LA FASE NAZIONALE

A prendervi parte sono tredici squadre che si affrontano in doppio turno.

Al primo vi prendono parte le sei vincenti della fase ‘del girone’, la vincitrice della Coppa Italia di Serie C e le terze classificate di ogni girone.

Le dieci squadre del primo turno si sfidano quindi in cinque partite con la formula ‘andata e ritorno’ e le teste di serie saranno le terze classificate di ogni girone, la vincente della Coppa Italia di Serie C e la meglio classificata tra le sei vincenti della fase ‘del girone’.

Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa e, in caso di parità complessiva dopo andata e ritorno, avranno diritto di accedere alla seconda fase dei playoff nazionali.

A questo secondo turno partecipano le cinque vincitrici del primo turno, più le tre seconde di ciascun girone.

Si giocheranno quindi quattro partite in formula andata e ritorno e le teste di serie saranno le tre seconde di ciascun girone e la squadra meglio classificata del primo turno. Ad esse verranno abbinate, mediante sorteggio, le quattro avversarie.

Le teste di serie giocano in casa il match di ritorno e in caso di parità complessiva (di punteggio e miglior differenza reti tra le due gare) accederanno alla Final Four.

PLAYOFF SERIE C, LA FINAL FOUR

Alla ‘Final Four’ prendono parte le quattro vincenti degli incontri del secondo turno della fase ‘Nazionale’. Esse vendono inserite in tabellone mediante sorteggio.

Le semifinali verranno giocate con la formula ‘andata e ritorno’ e, in caso di parità di punteggio complessiva, passeranno il turno le squadre con la miglior differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, si procederà dunque con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore.

La finale verrà disputata con la formula ‘andata e ritorno’. Al termine delle due gare, in caso di parità complessiva si procederà con tempi supplementari da 15’ ed eventualmente con i calci di rigore.

La squadra che uscirà vincente dalla finale si guadagnerà la promozione al campionato di Serie B 2023/2024.