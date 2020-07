Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Tutto sulle partite odierne della 32ª giornata di Serie A: gli orari d'inizio e dove vederle in tv e streaming.

Dopo gli impegni che hanno visto protagoniste , , e , la 32ª giornata di prosegue con i match della domenica. A chiudere il turno, sarà il monday night tra e .

Di seguito tutto sulle partite odierne del turno di campionato in corso: dagli orari d'inizio, a dove vederle in diretta e .

- si gioca alle ore 17:15 e verrà trasmessa su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A: diretta tv su DAZN1, canale 209 di Sky, o in alternativa in streaming su www.dazn.it o scaricando l'app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet.

- inizia alle ore 19:30 e sarà visibile in tv su Sky, più precisamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 del satellite), mentre in streaming occorrerà scaricare l'app di Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) tramite pc, smartphone e tablet.

- , prevista alle ore 19:30, potrà essere vista in diretta tv su DAZN1 e in streaming tramite il sito di DAZN sottoscrivendo un abbonamento mensile di 9,99 euro.

- (calcio d'inizio alle ore 19:30) verrà trasmessa in tv da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre), risultando inoltre disponibile in streaming utilizzando Sky Go.

- si disputa alle 19:30: diretta tv su Sky al canale Sky Sport (numero 254 satellite e 485 del digitale terrestre) e in streaming su Sky Go per tutti coloro i quali possiedono un abbonamento Sky.

- , posticipo domenicale della 32ª giornata di Serie A, va in scena alle ore 21:45 ed è un'esclusiva tv Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 e 255 del satellite) i canali di riferimento, in streaming basterà collegarsi a Sky Go.