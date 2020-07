Genoa-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Genoa e SPAL si affrontano nello scontro salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La lotta salvezza si accende con lo scontro diretto della 32ª giornata di fra il Genoa di Davide Nicola e la SPAL di Gigi Di Biagio. Il Grifone è attualmente terzultimo in classifica con 27 punti e un cammino di 6 vittorie, 9 pareggi e 16 k.o., e ha un ritardo di una lunghezza sul , quartultimo. Il distacco si allunga a 9 punti nel caso degli estensi, ultimi a quota 19, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 22 sconfitte.

Negli 11 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei liguri il bilancio fa registrare una prevalenza di pareggi, ben 6, a fronte di 3 vittorie rossoblù e 2 affermazioni biancazzurre. L'ultimo exploit degli emiliani risale però ad oltre 60 anni fa: il 10 gennaio 1960 la SPAL espugnò il Ferraris imponendosi 1-0 fuoricasa grazie a un goal di Oscar Massei nei minuti finali del match.

Da allora nei successivi 4 confronti ben 3, fra cui i precedenti 2 da quando i biancazzurri sono tornati in Serie A, sono terminati in parità, e in un'occasione ha vinto il Genoa. I liguri sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, mentre gli emiliani hanno rimediato 3 sconfitte, fra cui la più recente contro l'altra genovese, la Sampdoria, e un pareggio nelle scorse 4 giornate.

L'esperto attaccante Goran Pandev è il miglior marcatore stagionale del Genoa con 8 reti realizzate, Andrea Petagna è invece il bomber della SPAL con un bottino di 12 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-SPAL

Genoa-SPAL si giocherà il pomeriggio di domenica 12 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova e senza pubblico sugli spalti, per rispettare il protocollo siglato dal mondo del calcio con il Governo italiano per contrastare l'emergenza sanitaria. La partita, che sarà la 24ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 17.15.

Lo scontro salvezza Genoa-SPAL sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Genoa-SPAL sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguirla in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Edoardo Testoni, che sarà supportato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà seguire Genoa-SPAL in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone o tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta conclusa la gara, l'evento integrale e gli highlights saranno resi disponibili agli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire la sfida salvezza Genoa-SPAL anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Nicola ritroverà dal 1' sulla fascia sinistra capitan Criscito. A destra ci sarà Biraschi, favorito su Ankersen e Ghiglione, con Schöne in cabina di regia e ai suoi lati Behrami e Cassata, quest'ultimo in vantaggio su Sturaro. Out per infortunio l'argentino Romero, al suo posto dovrebbe giocare ancora il colombiano Cristian Zapata, che guiderà la difesa. Al suo fianco potrebbero essere confermati Goldaniga e Masiello. Panchina in vista dunque per Soumaoro. Fra i pali ci sarà Perin, mentre in attacco Sanabria è favorito su Pandev, Favilli e Destro per affiancare Pinamonti.

Di Biagio potrebbe riproporre il 4-5-1 del match contro l' . In attacco spazio dunque al solo Petagna, l'alternativa è la coppia con Floccari più che Cerri. A centrocampo D'Alessandro e Murgia si candidano a presidiare le due fasce, visto che a sinistra sono indisponibili sia Fares che Valoti, con Castro, Valdifiori e Dabo in mezzo. In porta, vista l'assenza per infortunio del titolare Berisha, conferma per Letica, con Vicari e Bonifazi coppia centrale ed il rientrante Cionek e Reca possibili terzini.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C.Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti.

SPAL (4-5-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D'Alessandro, Castro, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna.