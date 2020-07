Fiorentina-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sfida il Verona nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 luglio 2020

12 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Fiorentina-Verona in diretta streaming su DAZN

La Fiorentina di Beppe Iachini sfida in casa il Verona di Ivan Juric per la 32ª giornata di , in un confronto fra squadre di centro classifica, anche se i veneti nutrono ancora qualche speranza di qualificazione alla prossima . I toscani sono tredicesimi insieme all' con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, gli scaligeri si trovano in 8ª posizione assieme al a quota 43, con un cammino di 11 successi, 10 pareggi e 10 sconfitte.

I viola conducono nelle stastistiche con 14 vittorie, 8 pareggi e 6 affermazioni veronesi nei 28 precedenti casalinghi giocati in Serie A. Nelle ultime 5 gare disputate al Franchi, tuttavia, il Verona si è imposto in 3 occasioni, compresa l'ultima con un netto 4-1 nella passata stagione (goal di Vukovic e Alex Ferrari e doppietta di Kean). Completano il quadro un successo dei gigliati e un pareggio.

Altre squadre

La Fiorentina è reduce da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Verona invece ha collezionato 2 pareggi, fra cui quello recente contro l'Inter, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 partite disputate.

Erick Pulgar, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono i giocatori più prolifici dei viola con 6 reti ciascuno, mentre Samuel Di Carmine, autore anch'egli di 6 reti, è il miglior realizzatore dei gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-VERONA

Fiorentina-Verona si disputerà la sera di domenica 12 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 58ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 19.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida Fiorentina-Verona, che sarà dunque visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN la partita Fiorentina-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti con un abbonamento Sky attivo, potranno inoltre vedere la gara in tv mediante la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Fiorentina-Verona in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma oppure scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Quando la partita sarà terminata, l'evento integrale e gli highlights saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Fiorentina-Verona anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, le azioni salienti e gli eventi della partita dal primo minuto fino al fischio finale.

Assenza a centrocampo per Iachini, che dovrà rinunciare allo squalificato Duncan. Al suo posto potrebbe essere impiegato Pulgar nel ruolo di interno sinistro, con l'innesto di Badelj in regia. Sulle due fasce a destra Venuti è in vantaggio su Lirola, mentre a sinistra agirà Dalbert. Davanti si va verso la riproposizione del tridente con Chiesa, Vlahovic e Ribery, già visto all'opera contro il . Dietro, davanti al portiere Dragowski, a guidare la difesa a tre tornerà dopo lo stop per squalifica German Pezzella, che sarà affiancato da Milnekovic e Caceres. Stagione finita per Benassi, che ha riportato una lesione al muscolo gemello.

Juric potrebbe rilanciare Di Carmine dal 1' al posto del polacco Stepinski nel ruolo di prima punta. Al suo sostegno sulla trequarti dovrebbero provvedere Pessina e Verre. Quest'ultimo è favorito su Di Marco, che nel caso fosse impiegato sull'out di sinistra, farebbe avanzare Lazovic sulla trequarti. Il serbo, comunque, agirà probabilmente sulla corsia mancina, con Faraoni dall'altra parte e in mezzo il consolidato tandem composto da Miguel Veloso e Amrabat. Tutto scolpito in difesa, con Rrahmani, Kumbulla e Gunter davanti al portiere Silvestri. Out per infortunio Borini, Zaccagni, Danzi, Dawidowicz, Eysseric e Salcedo.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine.