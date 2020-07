Parma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Parma e Bologna si affrontano ed arrivano entrambe da una sconfitta. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

PARMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 luglio 2020

12 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Non è sicuramente un buon momento di forma per il Parma, che arriva da ben quattro sconfitte consecutive. Un ruolino davvero negativo per una squadra che soltanto fino a due settimane fa aveva anche ambizioni europee.

Arriva da una sconfitta anche il Bologna, contro il . Ma la squadra di Sinisa MIahjlovic però è in generale in un buon momento di forma, dopo aver anche sconfitto l' solo due giornate fa.

In classifica il Parma si trova a quota 39 punti, con il Bologna a 41. Il treno dell'Europa per entrambe le squadre sembra ormai scappato, con squadre come , Sassuolo e che le precedono in classifica.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-BOLOGNA

La partita tra Parma e Bologna si giocherà domenica 12 luglio alle ore 19.30. Lo scenario sarà quello dello stadio Tardini di Parma, ovviamente a porte chiuse.

Parma-Bologna è una delle sette partite della giornata trasmesse da Sky Sport. In particolare basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport (253 del satellite) per guardare la gara.

Parma-Bologna ovviamente non sarà visibile solo in tv, ma anche in . Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo: basterà scaricare l'applicazione sul proprio pc, tablet oppure smartphone e godersi la sfida.

Un'ulteriore opzione è quella di vedere Parma-Bologna su Now Tv, acquistando un pacchetto dedicato per poter visualizzare la partita in questione.

IN DIRETTA SU GOAL

Potete seguire Goal, invece, per la diretta testuale della partita. Vi racconteremo la sfida minuto per minuto, a cominciare dal prepartita e dalle formazioni ufficiali prima del calcio d'inizio.

Nessun giocatore indisponibile nel Parma, tra squalificati ed infortunati. D'Aversa dovrebbe scegliere quindi la migliore formazione a disposizione. Attacco classico con Cornelius prima punta, Gervinho e Kulusevski ai lati. A centrocampo ancora Hernani a giostrare le manovre.

Mihajlovic, espulso nell'ultima gara, sceglierà probabilmente lo stesso attacco visto contro il Sassuolo: Orsolini, Palacio e Barrow. Denswil, Soriano, Poli e Santander sono gli indisponibili per il Bologna. Medel tornerà a centrocampo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow.