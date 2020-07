Udinese-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita la Sampdoria nella sfida salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 luglio 2020

12 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Udinese di Luca Gotti e la Sampdoria di Claudio Ranieri si sfidano nello scontro salvezza della 32ª giornata di . I friulani sono tredicesimi in classifica assieme alla con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di vantaggio sui genovesi, sedicesimi a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 17 k.o. Per entrambe le formazioni l'obiettivo è provare a centrare i 3 punti per allontarsi dalla zona più calda e avvicinare quota 40.

Nei 38 precedenti casalinghi contro i blucerhiati in Serie A, l'Udinese prevale con 17 successi, 11 pareggi e 10 affermazioni blucerchiate. L'ultima vittoria della Sampdoria a Udine risale al 10 maggio del 2015, quando i blucerchiati di Mihajlovic si imposero 4-1 sulla squadra di Stramaccioni con una doppietta di Soriano e i goal di Acquah e Duncan. Di Di Natale l'unica rete bianconera.

Kevin Lasagna è il bomber dell'Udinese con 9 reti all'attivo, mentre, sempre con 9 goal, Fabio Quagliarella è il miglior realizzatore della Sampdoria. L'attaccante napoletano è il grande ex della sfida, avendo segnato 25 goal in 73 presenze in Serie A nelle due stagioni vissute con la maglia bianconera sulle spalle.

I bianconeri vengono da una sconfitta, 2 vittorie, fra cui la più recente nella sfida salvezza con la SPAL, e un pareggio, i blucerchiati invece hanno collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie, fra cui quella nell'ultimo impegno contro l'Atalanta, nelle precedenti 4 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-SAMPDORIA

Udinese-Sampdoria si giocherà la sera di domenica 12 luglio 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine e senza la presenza dei tifosi sugli spalti, in ottemperanza di quanto previsto nel protocollo adottato dal calcio italiano per contrastare l'emergenza Coronavirus. La gara, che sarà la 78ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 19.30.

La sfida salvezza Udinese-Sampdoria sarà trasmessa da Sky in diretta tv sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Chi lo preferisse potrà seguire Udinese-Sampdoria anche in diretta . Gli utenti Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita su pc e notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricando la app per sistemi Android e iOS.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere le partite della Serie A acquistando uno fra i pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal avrete anche la possibilità di seguire Udinese-Sampdoria in diretta testuale. Collegandovi con il sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Problemi a centrocampo per Gotti, che dopo Mandragora rischia di perdere anche Jajalo in regia. Se il bosniaco non ce la facesse a recuperare, è pronto Walace, a cui lati agiranno come di consueto Fofana e De Paul, mentre Stryger Larsen presidierà la fascia destra e a sinistra dovrebbe rientrare Sema dopo il turno di squalifica. In attacco Okaka parte favorito su Nestorovski e Teodorczyk per far coppia con Lasagna. In porta ci sarà l'argentino Musso, davanti a lui una linea a tre con Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir.

Ranieri recupera Quagliarella in attacco: il bomber campano, smaltiti i problemi fisici, riprenderà il suo posto in attacco, e al suo fianco giocherà Gabbiadini. A centrocampo, nel 4-4-2 del tecnico romano, a destra potrebbe agire Ramírez, favorito su Linetty, con Jankto a sinistra e in mezzo la coppia composta da Thorsby ed Ekdal, quest'ultimo in vantaggio su Bertolacci. Bagarre in difesa per il ruolo di terzino sinistro, con un testa a testa per la maglia da titolare fra Augello e Murru, mentre Colley e Yoshida saranno i due centrali, considerata l'indisponibilità di Tonelli per infortunio. In porta ci sarà Audero. Out anche Vieira in mediana.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ramírez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.