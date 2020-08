Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Gli orari d'inizio, i canali tv e dove vedere in streaming le partite di oggi valide per la 38ª e ultima giornata di Serie A.

Oggi si apre la 38ª e ultima giornata di . Gli occhi sono puntati soprattutto su Bergamo dove e si giocano il secondo posto con la , impegnata in contemporanea a , spettatrice interessata.

La già Campione d' invece ospita la e al termine della gara si svolgerà la tradizionale cerimonia di premiazione.

- , primo anticipo della trentottesima giornata di Serie A, si gioca alle 18 allo stadio 'Rigamonti' ed ovviamente a porte chiuse. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori che vengano collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, la sfida Brescia-Sampdoria sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.I clienti DAZN potranno inoltre seguire la sfida Brescia-Sampdoria in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app. Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Atalanta-Inter si gioca allo stadio 'Atletici Azzurri d'Italia' di Bergamo a porte chiuse. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.45. La gara sarà visibile in diretta su DAZN nei seguenti modi: attraverso l'applicazione apposita scaricabile su una smart tv o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno assistere alla partita sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite). Chi ha sottoscritto un abbonamento Sky potrà godere della visione del match tramite la app presente sul decoder Sky Q. DAZN offrirà la visione di Atalanta-Inter in diretta streaming: basterà collegarsi sul sito ufficiale dal proprio pc oppure scaricare l'app direttamente da tablet o smartphone.

Juventus-Roma si gioca all'Allianz Stadium di , a porte chiuse. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport, sia via satellite che sul digitale terrestre. La partita tra Juventus e Roma potrà essere seguita in diretta streaming grazie a Sky Go , il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand di Sky. Al termine della gara si svolgerà la cerimonia di premiazione della Juventus, che sarà visibile sia su Sky che su DAZN.

- si gioca allo stadio 'San Siro', fischio d'inizio alle ore 20.45. Ovviamente a porte chiuse. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà possibile vedere Milan-Cagliari anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno farlo mediante Sky Go, che consentirà loro di seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando l'apposita app, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Chi vorrà inoltre potrà comunque seguire la gara in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Napoli-Lazio si gioca allo stadio 'San Paolo' a porte chiuse, il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match potrà essere seguito in particolare sul canale Sky Sport, sia sul satellite che sul digitale terrestre.Gli abbonati di Sky, potranno vedere Napoli-Lazio anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’app, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale. Napoli-Lazio potrà essere seguita in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.