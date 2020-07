Brescia-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, direttta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida la Sampdoria nell'anticipo del 38ª e ultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 agosto 2020

1 agosto 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Brescia-Sampdoria in diretta streaming su DAZN

Il Brescia di Diego López chiude la stagione ospitando la Sampdoria di Claudio Ranieri nell'anticipo della 38ª e ultima giornata di . I lombardi, già retrocessi in Serie B, sono penultimi in classifica con 24 punti e un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 25 sconfitte, i liguri, invece, hanno matematicamente conquistato la salvezza e si trovano al 15° posto a quota 41 punti, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi e 20 sconfitte.

Bilancio piuttosto in equilibrio negli 11 precedenti giocati in Serie A in casa della Leonessa, con 4 vittorie di quest'ultima, 4 pareggi e 3 affermazioni blucerchiate. Gli ultimi 3 incroci hanno visto un'alternanza dei tre risultati disponibili.

Altre squadre

Il Brescia arriva da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, fra cui quella più recente contro la Lazio in casa, stesso identico percorso della Sampdoria, che nell'ultimo turno è stata travolta al Ferraris dal Milan.

Alfredo Donnarumma resta il miglior marcatore stagionale dei lombardi con 7 reti realizzate, mentre Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini sono i due bomber della Sampdoria con 11 reti segnate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-SAMPDORIA

Brescia-Sampdoria si giocherà il pomeriggio di sabato 1 agosto 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia e senza pubblico sugli spalti, come previsto dal protocollo adottato dal calcio italiano per concludere la stagione dopo il lungo stop per la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 24ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 18.00.

La gara Brescia-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori che vengano collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, la sfida Brescia-Sampdoria sarà altresì disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

I clienti DAZN potranno inoltre seguire la sfida Brescia-Sampdoria in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine del confronto gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire Brescia-Sampdoria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi che la caratterizzeranno.

Diego López potrebbe escludere nuovamente dal gruppo Alfredo Donnarumma, Joronen e Chancellor. Out anche i soliti Balotelli, ufficialmente per problemi fisici, e Bisoli e Skrabb, infortunati. Il tandem d'attacco vedrà nuovamente Ayé in coppia con Torregrossa. A centrocampo si registra il ritorno di Dessena dopo il turno di stop. L'ex cagliaritano affiancherà in mezzo Tonali, con Spalek e Zmrhal che agiranno da esterni. In porta il terzo portiere Andrenacci potrebbe nuovamente essere preferito al dodicesimo Alfonso. Squalificato Papetti, al centro è probabile l'impiego di Mangraviti e Gastaldello, con Sabelli a destra e Mateju sull'out mancino.

Ranieri ritrova Thorsby dopo la squalifica e perde tuttavia Bereszynski, fermato dal Giudice sportivo. Sulla fascia destra in difesa dovrebbe essere abbassato Depaoli, con Augello in vantaggio su Murru a sinistra e al centro la coppia Yoshida-Colley. Fra i pali è possibile la conferma del giovane Falcone al posto del titolare Audero. In mezzo al campo Linetty potrebbe essere impiegato da esterno di destra, con Thorsby e Vieira interni (Ekdal è infortunato) e Jankto ala sinistra. In attacco Ramírez dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Quagliarella.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Ramírez; Quagliarella.