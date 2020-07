Atalanta-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultima giornata di Serie A con lo scontro tra Atalanta e Inter: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

ATALANTA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 1 agosto 2020

1 agosto 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 38esima giornata di ci offre uno scontro diretto da vivere al massimo: da un lato l'Atalanta dei miracoli, dall'altro l'Inter di Antonio Conte.

I bergamaschi hanno l'opportunità di scavalcare al secondo posto con una vittoria proprio i rivali milanesi: in tal caso verrebbe sfondato il muro degli 80 punti, con il computo totale che sarebbe aggiornato ad 81.

Gomez e compagni hanno superato in rimonta il Parma al 'Tardini' nell'ultimo turno: al vantaggio di Kulusevski hanno risposto una punizione di Malinovskyi e una gemma del 'Papu' che ha imperversato sulla trequarti come solo lui sa fare.

L'Inter, dal canto suo, può esultare per una solidità difensiva finalmente ritrovata: tre clean sheet di fila che hanno reso la difesa nerazzurra la meno battuta del campionato con 36 reti al passivo.

Il 2-0 inflitto al Napoli ha regalato tante note positive: in primis il riscatto di Lautaro, andato a segno con un gran destro da fuori area che ha interrotto un digiuno che durava da quattro partite.

In questo articolo trovate tutto quello che occorre sapere su Atalanta-Inter: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-INTER

Atalanta-Inter si giocherà sabato 1° agosto al 'Gewiss Stadium' di Bergamo dove non potranno essere presenti i tifosi a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

Atalanta-Inter sarà visibile in diretta su DAZN nei seguenti modi: attraverso l'applicazione apposita scaricabile su una smart tv o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno assistere alla partita sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite). Chi ha sottoscritto un abbonamento Sky potrà godere della visione del match tramite la app presente sul decoder Sky Q.

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Roberto Cravero.

DAZN offrirà la visione di Atalanta-Inter in diretta : basterà collegarsi sul sito ufficiale dal proprio pc oppure scaricare l'app direttamente da tablet o smartphone.

Goal seguirà minuto per minuto le fasi di Atalanta-Inter con il commento testuale che vi permetterà di non perdervi nemmeno un dettaglio dell'attesa sfida in programma a Bergamo.

Toloi e Djimsiti pronti a tornare dal primo minuto in difesa, Hateboer in vantaggio su Castagne per giocare sulla fascia destra. Pasalic al posto di Freuler in mediana, confermato Gosens a sinistra. Malinovskyi e Gomez alle spalle di Zapata. Non al meglio Ilicic e Palomino.

Novità Eriksen nell'Inter: il danese dovrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Borja Valero. Stesso discorso per Lautaro con Sanchez che potrebbe partire dalla panchina. Dietro è il turno di Skriniar: altra esclusione in vista per Godin.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.