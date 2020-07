Milan-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Cagliari nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 agosto 2020

1 agosto 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli chiude la sua stagione sfidando in casa il Cagliari di Walter Zenga nella 38ª e ultima giornata di . I rossoneri sono matematicamente certi del 6° posto finale in classifica, che consentirà loro di disputare l' nella prossima stagione passando dalle qualificazioni, mentre i rossoblù, che all'andata erano addirittura davanti in classifica ai milanesi, con un successo possono migliorare la loro graduatoria e sperare in un piazzamento fra il 10° e l'11° posto.

I meneghini hanno 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, i sardi, attualmente ne hanno collezionati 45, con un cammino di 11 vittorie, 12 pareggi e 14 k.o.

Il Diavolo domina nei 37 precedenti in Serie A giocati in casa, con un bilancio di 25 vittorie, 9 pareggi e 3 colpi esterni del Cagliari. L'ultimo risale addirittura al 1° giugno 1997, quando un goal di Muzzi consentì alla squadra di Mazzone di andare allo spareggio salvezza, poi perso a contro il Piacenza. Curiosamente anche allora la partita era in programma all'ultima giornata. Dopo quella gara sono arrivate 15 vittorie del Milan (14 negli ultimi 14 incroci al Meazza) e un pareggio.

I rossoneri hanno ottenuto 3 vittorie, fra cui quella nel precedente turno in trasferta sulla Sampdoria, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoblù vengono da un pareggio, 2 sconfitte e un successo di prestigio sulla Juventus campione d' negli ultimi 4 impegni.

Il croato Ante Rebic è il miglior marcatore del Milan con 11 goal in campionato, ma salterà il confronto per squalifica. Fra i rossoblù spiccano invece i 18 goal stagionali messi a segno dal brasiliano João Pedro, il più prolifico giocatore del suo Paese nei principali campionati europei. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari si disputerà la sera di sabato 1 agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'84ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

La sfida Milan-Cagliari sarà trasmessa in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà possibile vedere Milan-Cagliari anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno farlo mediante Sky Go, che consentirà loro di seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Tutti gli altri tifosi e gli appassionati, se lo vorranno, potranno comunque seguire la gara in streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che fra gli altri eventi sportivi trasmessi offre anche le visione delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori di seguire Milan-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul sito, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pioli non avrà a disposizione per squalifica Rebic, mentre mancheranno per infortunio capitan Romagnoli, Musacchio e Conti. Davanti a Gianluigi Donnarumma, al centro della difesa Gabbia affiancherà nuovamente il danese Kjaer, con Calabria e Theo Hernández che agiranno da terzini. In mediana il consueto tandem composto dal playmaker Bennacer e da Kessié. Le novità potrebbero arrivare sulla trequarti, con l'inserimento di Castillejo al posto di Saelemaekers e di Bonaventura per lo squalificato Rebic, mentre dovrebbe essere confermato Calhanoglu. Davanti è probabile la conferma di Ibrahimovic come prima punta, ma non è da escludere, visto il 6° posto ormai definitivo, l'impiego al posto dello svedese di Rafael Leão dal 1'.

Dubbi in attacco anche nel Cagliari, con Zenga che dovrà rinunciare ai vari Nainggolan, Luca Pellegrini e Oliva, infortunati, e allo squalificato e acciaccato Rog sulla mediana. A comporre il tandem offensivo con Simeone potrebbe esserci ancora il classe 2000 Gagliano, alla luce dell'ottima prova con la , ma non è da escludere l'avanzamento di João Pedro e l'utilizzo di uno fra Ragatzu e Pereiro sulla trequarti. A centrocampo dovrebbe rivedersi da titolare l'altro giovane rossoblù Ladinetti in cabina di regia, con Ionita al suo fianco. Sulla fascia destra tornerà Nandez dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre a sinistra Lykogiannis è in vantaggio su Mattiello. Fra i pali ci sarà Cragno, con la possibile conferma di Walukiewicz, Ceppittelli e Klavan nella linea a tre davanti all'estremo difensore. Nel finale di gara potrebbe rivedersi in campo Pavoletti dopo il lungo stop per infortunio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; João Pedro; Gagliano, Simeone.