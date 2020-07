Premiazione Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La premiazione della Juventus campione d'Italia dopo la sfida con la Roma: tutto sulla festa, dove vederla in tv e streaming.

La Juventus è campione d'Italia per la nona volta consecutiva: un traguardo storico per i bianconeri, che in occasione dell'ultima giornata di campionato saranno premiati con il trofeo e la consueta celebrazione.

Il primo titolo nazionale per Maurizio Sarri, spesso criticato negli ultimi mesi: il secondo per Cristiano Ronaldo, ancora in corsa per il titolo di capocannoniere e per la scarpa d'oro. E' stato anche lo Scudetto di Dybala, grande protagonista con vere e proprie prodezze nelle ultime giornate ma ora infortunato e a rischio in vista della sfida di contro il .

In attesa di riprendere la cavalcata europea la Vecchia Signora si gode il suo ennesimo trionfo italiano in uno Stadium purtroppo vuoto a causa dell'emergenza sanitaria. I giocatori saranno però chiamati singolarmente in campo per ricevere la propria medaglia.

Qui tutte le informazioni sulla premiazione della Juventus: come seguire la cerimonia in tv e streaming.

ORARIO PREMIAZIONE JUVENTUS

La premiazione della Juventus campione d'Italia è stata fissata per sabato 1 agosto alle ore 22.30. La festa si svolgerà subito dopo la sfida dei bianconeri contro la nell'ultima giornata di campionato, ovviamente a porte chiuse.

La premiazione della Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky. La partita sarà visibile per i clienti DAZN sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Gli abbonati Sky potranno invece seguire la partita e la successiva cerimonia di premiazione sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite).

La cerimonia di premiazione della Juventus sarà visibile anche in diretta su DAZN su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

La premiazione della squadra di Sarri potrà essere seguita inoltre anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. Anche l'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet e smartphone, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche su Goal sarà possibile seguire in tempo reale la diretta testuale della cerimonia di premiazione della Juventus campione d'Italia. Subito dopo Juventus-Roma la festa bianconera dello Stadium sarà raccontata in ogni dettaglio.