Napoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio, che sogna il secondo posto, chiude il campionato a Napoli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: sabato 1 agosto 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

Il Napoli, ormai senza obiettivi in campionato e con la testa già alla trasferta di , chiude al 'San Paolo' ospitando la Lazio. Gli azzurri padroni di casa concludono il loro campionato al settimo posto, qualificati però ai gironi di grazie al successo in finale di Coppa .

La squadra di Gattuso vuole comunque vincere per chiudere al meglio, davanti ad una Lazio attualmente quarta in classifica ma decisa ad ottenere il secondo posto ai danni di e . Tra l'altro la quarta in classifica rischia di accedere all'Europa League in caso di successo di e Napoli nelle rispettive competizioni europee.

Una gara fondamentale anche per Ciro Immobile, vicinissimo a conquistare Scarpa d'Oro e classifica marcatori a meno di uno show assoluto di Cristiano Ronaldo nell'ultima giornata: nel mirino anche il record di marcature in una sola stagione di fatto registrare proprio dall'ex partenopeo Higuain.

Tutto su Napoli-Lazio: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LAZIO

Il match tra Napoli e Lazio si gioca sabato 1 agosto 2020 allo stadio 'San Paolo' di Napoli: calcio d'inizio programmato alle ore 20:45.

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match potrà essere seguito in particolare sul canale Sky Sport, sia sul satellite che sul digitale terrestre.

Gli abbonati di Sky, potranno vedere Napoli-Lazio anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale.

Napoli-Lazio potrà essere seguita in anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Lazio sarà disponibile anche su Goal in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni più importanti della gara di Fuorigrotta.

Gattuso, privo solo di Manolas e Llorente, potrebbe fare le prove generali in vista di Barcellona: previsto i rientri di Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Callejon è in vantaggio su Politano.

Inzaghi potrebbe lasciare la passerella alle seconde linee, ma sicuramente ci sarà Immobile come prima punta titolare a caccia del record di Higuain: insieme a lui possibile la conferma di Correa, ma occhio ad Adekanye. Sulla fascia pronto Marusic, in difesa Vavro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.