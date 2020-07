Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus chiude il campionato in casa contro la Roma: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 agosto 2020

Orario: 20.45

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Con lo Scudetto in tasca da due partite, la Juventus nell'ultima giornata di si appresta a sfidare una Roma certa di disputare la fase a gironi della prossima .

Bianconeri campioni d' , giallorossi matematicamente al quinto posto visto il divario incolmabile tra Dzeko e soci e il sesto che dunque dovrà accontentarsi dei preliminari del torneo continentale meno prestigioso.

Qui tutte le informazioni su Juventus-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ROMA

Juventus-Roma si giocherà sabato 1 agosto 2020 alle ore 20:45. L'ultima gara interna dei bianconeri si giocherà come di consueto allo Stadium di , a porte chiuse. Al termine della partita i bianconeri alzeranno al cielo la coppa dello Scudetto per il nono anno consecutivo.

Juventus-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky . Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport sia via satellite che sul digitale terrestre.

La partita tra Juventus e Roma potrà essere seguita in diretta grazie a Sky Go , il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Su Goal sarà possibile seguire gli eventi più importanti del match tra Roma e Juventus. Collegandovi sul portale già prima dell'inizio del match potrete trovare la diretta della gara, nonchè tutte le informazioni sulle formazioni. Racconto del match emozione dopo emozione, fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA

Juventus senza lo squalificato Pjanic, che ha dunque chiuso la propria esperienza in bianconero e nel campionato italiano in quanto già del . Formazione tutta da decifrare, soprattutto dopo le parole polemiche di Sarri post Cagliari: Buffon o Szczesny in porta, possibile maglia per i giovani Wesley e Coccolo come terzini, Rugani può far rifiatare Bonucci, in mediana Muratore o Matuidi. Rabiot rientra dalla squalifica, in attacco Bernardeschi-Higuain-Ronaldo, ma occhio alle sorprese.

Roma priva di Mancini, appiedato una giornata dal giudice sportivo e che ha così concluso la stagione, oltre a Pellegrini reduce dall'operazione al setto nasale: Zaniolo scalpita per partire dal primo minuto, in retroguardia si candida Ibanez, da valutare Bruno Peres uscito acciaccato col Torino (pronto Zappacosta). A centrocampo torna Veretout.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.