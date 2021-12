Serie A, i giocatori con più minuti giocati nell'anno solare 2021

Il 2021 si avvia alla sua conclusione e, come ogni anno, è arrivato il momento di tirare le somme e di fare gli ultimi resoconti.

Con la Serie A ferma per la consueta sosta natalizia e quindi destinata a tornare protagonista solo nel 2022, è adesso possibile stilare la classifica dei giocatori più utilizzati in assoluto nel corso dell'anno solare.

In questi casi a farla generalmente da padroni sono i portieri, ma il 2021 ha riservato qualche sorpresa. Sul podio dei calciatori che hanno totalizzato più minuti in campo ci sono infatti due elementi di movimento e uno di essi, Giovanni Di Lorenzo, si è tra l’altro guadagnato il primo posto al pari di un estremo difensore: Andrea Consigli.

Entrambi hanno totalizzato 3780’ di gioco e precedono per soli 5’ l’attuale capocannoniere della Serie A 2021/2022, ovvero Dusan Vlahovic. Ai piedi del podio si piazza invece Joao Pedro, mentre al quinto posto si è piazzato Lorenzo Montipò.

LA TOP 10 DEI GIOCATORI CON PIÙ MINUTI NELL’ANNO SOLARE 2021

Andrea Consigli Sassuolo Portiere 3780' Giovanni Di Lorenzo Napoli Difensore 3780' Dusan Vlahovic Fiorentina Attaccante 3775' Joao Pedro Cagliari Attaccante 3723' Lorenzo Montipò Benevento/Verona Portiere 3690' Emil Audero Sampdoria Portiere 3690' Samir Handanovic Inter Portiere 3690' Juan Musso Udinese/Atalanta Portiere 3688' Tommaso Augello Sampdoria Difensore 3554' Gian Marco Ferrari Sassuolo Difensore 3539'

Volendo fare una suddivisione tra i portieri e i giocatori di movimento, ad imporsi come estremo difensore più utilizzato in assoluto è stato ovviamente Andrea Consigli. Alle sue spalle si piazza Lorenzo Montipò che con le maglie di Benevento e Verona ha totalizzato 3690’, mentre il terzo posto è di Emil Audero.

Tutti e tre si sono guadagnati, al pari di Handanovic e Musso (per lui 2021 vissuto con le maglie di Udinese prima e Atalanta poi), un posto nella Top 10 generale, mentre non ci sono riusciti Sirigu (con Torino e Genoa), Silvestri (con Verona e Udinese), Cragno, Skorupski e Szczesny che rientrano comunque tra i dieci portieri più utilizzati in Serie A nel corso dell’anno solare.

LA TOP 10 DEI PORTIERI CON PIÙ MINUTI NELL’ANNO SOLARE 2021

Andrea Consigli Sassuolo 3780' Lorenzo Montipò Benevento/Verona 3690' Emil Audero Sampdoria 3690' Samir Handanovic Inter 3690' Juan Musso Udinese/Atalanta 3688' Salvatore Sirigu Torino/Genoa 3510' Marco Silvestri Verona/Udinese 3420' Alessio Cragno Cagliari 3330' Lukasz Skorupski Bologna 3330' Wojciech Szczesny Juventus 3307'

Ad imporsi nella classifica degli ‘stacanovisti’ tra i giocatori di movimento è stato quindi Giovanni Di Lorenzo del Napoli. A seguirlo in questa speciale classifica sono Vlahovic e Joao Pedro, entrambi capaci di guadagnarsi un posto tra i cinque calciatori più utilizzati in assoluto nel corso del 2021.

Con loro, nella Top 10 generale ci sono anche Augello e Gian Marco Ferrari, mentre non è rientrato per appena 10’ tra i dieci giocatori più utilizzati Antonio Candreva. L’esterno della Sampdoria è risultato comunque il sesto calciatore di movimento per minuti totalizzati in campo, seguito da Bremer, Skriniar, Gianluca Mancini e Soriano che vanno a guadagnarsi un posto tra i primi dieci in questa speciale classifica.

Tra i giocatori di movimento con più minuti nell’anno solare 2021 a fare la 'voce grossa' sono i difensori che fanno loro dieci tra le prime venti posizioni, seguiti dai centrocampisti con sette piazzamenti e gli attaccanti con Gyasi che va ad aggiungersi a Vlahovic e Joao Pedro.

Le due squadre più rappresentate in questa classifica sono Sampdoria (Augello, Candreva e Colley) e Inter (Skriniar, Brozovic e Bastoni) entrambe con tre giocatori, seguite da Cagliari (Joao Pedro e Marini) e Verona (Faraoni e Lazovic) con due.

LA TOP 20 DEI GIOCATORI DI MOVIMENTO CON PIÙ MINUTI NELL’ANNO SOLARE 2021