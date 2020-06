Serie A, 27ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

La formazione di Iachini è andata sotto, riuscendo a pareggiare con Pezzella prima di vedersi annullate due reti. Poker Milan contro il Lecce.

FIORENTINA-BRESCIA 1-1

Non si fanno male al ritorno in campo e , ottenendo un pareggio che non serve a nessuno. Per i viola occasione sprecata di scappare dalla zona calda, mentre le Rondinelle rimangono fanalino di coda con la prima opportunità di avvicinarsi al quartultimo posto che non è andata come previsto. E' successo tutto nel primo tempo, ma le emozioni non sono mancate nella ripresa.

Protagonista in negativo del match Martin Caceres, prima ammonito al minuto 17 e causa del rigore segnato dal Brescia, dunque espulso nella ripresa per dare vita alla particolare storia di un Ghezzal in campo appena sei minuti. Per l'uruguagio gara da dimenticare, salterà il match contro la .

Pezzella è riuscito a pareggiare sotto porta al 29', ridando speranze alla Fiorentina, che ha provato in tutti i modi a siglare anche il raddoppio: La Penna ha però giustamente annullato due goal alla formazione di Iachini, prima per fuorigioco di Vlahovic su goal irregolare di Ribery, dunque per palla uscita fuori prima della rete di Chiesa.

Altre squadre

Più due punti persi per la Fiorentina che uno guadagnato, viste le diverse conclusioni portate alla porta di Joronen senza successo: vista la situazione di classifica, però, la squadra di Iachini può comunque tirare un sospiro di sollievo in seguito alle sconfitte di , e in questi primi giorni di ritorno in campo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-BRESCIA 1-1

MARCATORI: 17' rig. Donnarumma (B), 29' Pezzella (F)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert (46' Lirola); Castrovilli, Pulgar, Duncan (67' Ghezzal, 73' Milenkovic); Chiesa (92' Sottil), Vlahovic, Ribery (92' Chiesa). All. Iachini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Papetti, Semprini (84' Martella), Mateju; Bjarnason (55' Romulo), Tonali, Dessena; Zhrmal (66' Spalek); Skrabb (55' Torregrossa), Donnarumma. All. Lopez.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Ceccherini (F), Dalbert (F), Papetti (B), Semprini (B), Spalek (B), Torregrossa (B), Chiesa (F)

Espulsi: Caceres

E' un trionfo il ritorno in campo in per il di Pioli, che dà una sterzata alla propria lotta per l' rifilando quattro reti al Lecce. Al Via del Mare, dopo un primo tempo equilibrato ma con il vantaggio di Castillejo poco prima della mezzora, la squadra rossonera si è scatenata nella ripresa sfruttando troppe indecisioni difensive dei padroni di casa.

Per il Lecce un'altra batosta in casa dopo quella pre-stop della Serie A. E dire che la squadra di Liverani era riuscita a pareggiare la gara con il calcio di rigore di Mancosu, prima di cadere nel giro di un quarto d'ora per ben tre volte. Milan cinico e attento ad infilarsi all'improvviso negli errori dei giallorossi.

Il Lecce, che ha perso Lapadula per infortunio, ha mostrato come suo solito un bel gioco, ma Pioli è stato bravo a mettere in campo una squadra attenta alle ripartenze giallorosse, nonchè alla ragnatela di passaggi che contraddistingue la squadra di Liverani, comunque ancora ferma al terzultimo posto.

Prima Bonaventura, dunque un Rebic (7 goal in 9 partite nel 2020) abile a sfruttare un contropiede senza difensori del Lecce a contrastarlo, e dunque l'appena entrato Leao, con un colpo di testa sotto porta, hanno permesso al Milan di ripartire alla grande in Serie A dopo l'eliminazione in semifinale di Coppa . Per il Lecce, invece, tutto da rifare.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 1-4

MARCATORI: 26' Castillejo (M), 53' rig. Mancosu (L), 55' Bonaventura (M), 57' Rebic (M), 72' Leao (M)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (87' Vera); Falco, Saponara (87' Shakov); Lapadula (46' Babacar). All. Liverani.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer (40' Biglia), Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo (68' Saelemaekers), Kessiè (86' Paqueta), Bennacer, Bonaventura (86' Biglia); Calhanoglu; Rebic (68' Leao). All. Pioli.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Lucioni (L), Gabbia (M)