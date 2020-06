Rebic 'on fire': 7 goal in 9 partite, Juve-Milan cancellata

Per Ante Rebic fin qui il 2020 è super: 7 goal in 9 gare, uno ogni 69 minuti. Lecce-Milan ha cancellato il rosso rimediato contro la Juventus.

cancella lo 'Stadium'. Ante Rebic si conferma l'arma in più del della seconda parte di stagione, col croato capace di segnare in Salento e buttarsi alle spalle il rosso rimediato con la Juve.

L'attaccante in prestito dall' , dopo un impatto non proprio felice col mondo rossonero, ha saputo smentire gli scettici con prestazioni esaltanti e goal che lo hanno reso una delle certezze nella gestione Pioli.

L'articolo prosegue qui sotto

L'infortunio di Ibrahimovic ha portato Rebic a indossare i panni del centravanti, in un modulo dove corsa e fantasia dei vari Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura sono state messe al suo servizio. Doveva essere così a anche , ma la sua partita è durata un quarto d'ora.

Altre squadre

Rammarico e rabbia riversate sul prato del 'Via del Mare', dove il Milan ha avuto nell'ex viola l'uomo chiave nel poker al Lecce: goal, grinta e spirito di sacrificio, ossia riscatto.

I numeri sono tutti dalla sua, con un 2020 da urlo: 7 reti in 9 partite con 10 tiri in porta, per un timbro ogni 69 minuti. Il Diavolo punta l'Europa, con un Rebic così Ibra manca un po' meno.