Moviola Bologna-Juventus: rigore su De Ligt, non su Barrow

Juventus passata in vantaggio nella prima frazione dopo il fallo di Denswil su De Ligt: per Rocchi è palla invece il contatto De Sciglio-Barrow.

22' - DENSWIL SU DE LIGT, RIGORE PER LA JUVENTUS

Il primo importante episodio della moviola durante - è stato il penalty assegnato ai bianconeri per il fallo di Denswil, giocatore rossoblù, su De Ligt: Rocchi ha assegnato il tiro dagli undici metri poi realizzato da Cristiano Ronaldo dopo aver visionato il VAR. Il giocatore olandese è stato trattenuto dal connazionale, portando il direttore di gara a fischiare la massima punizione.

59' - DE SCIGLIO CONTRO BARROW: ROCCHI DICE PALLA

Nella stessa aerea della prima frazione, ma stavolta per il Bologna, Rocchi dopo il silent check in seguito alle proteste della formazione felsinea, ha fatto continuare il gioco in seguito al contatto tra De Sciglio e Barrow. L'attaccante di casa era stato contrastato dal terzino bianconero, poi uscito per infortunio, in seguito al tocco dentro di Palacio.

83' - DANILO RISCHIA IL ROSSO: CARTELLINO GIALLO

Un brutto intervento di Danilo a centrocampo sul neo-entrato Juwara ha portato Rocchi ad estrarre immediatamente il cartellino giallo, prima però di pensare ad una sanzione diversa: il fallo pericoloso dell'ex non è stato comunque punito con il rosso dal direttore di gara.