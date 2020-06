Udinese in ansia: infortunio al ginocchio destro per Mandragora

Il centrocampista dell’Udinese, Mandragora, ha riportato un infortunio al ginocchio destro. Da capire se la cosa avrà ripercussioni anche sul mercato.

Saranno ore d’ansia le prossime in casa . La compagine friulana rischia infatti seriamente di perdere, nella fase cruciale della stagione, uno dei suoi uomini più importanti in assoluto: Rolando Mandragora.

Il centrocampista, nel corso della sfida di campionato con il , ha riportato un infortunio al ginocchio destro che l’ha costretto a lasciare il campo ad inizio secondo tempo.

Il tutto è accaduto al 52’ quando, nel tentativo di pressare Meite sulla linea del centrocampo si è fatto male da solo. Le condizioni del ginocchio di Mandragora sono parse fin da subito preoccupanti e l’urlo di dolore del giocatore si è avvertito in tutto l’Olimpico Grande Torino ovviamente privo di spettatori.

Prontamente soccorso dallo staff medico dell’Udinese, Mandragora si è portato le mani al volto, prima di lasciare il campo visibilmente dolorante e in lacrime. Ovviamente il giocatore non è stato in grado di riprendere la partita e a sostituirlo è stato Jajalo. Al termine della partita Luca Gotti a 'Sky Sport' ha parlato proprio dell'infortunio rimediato dal proprio centrocampista.

"Siamo scossi perché pare una cosa di una certa entità. Crociato? Vorrei tanto scongiurare questa cosa dicendo che pare di sì"

Potenzialmente un colpo durissimo per l’Udinese che potrebbe avere anche ripercussioni sul mercato. Da settimane infatti si parla di una sorta di accordo sulla parola che la aveva per riprendere il cartellino del centrocampista a fronte di un esborso da 26 milioni di euro.

Mandragora era visto come un possibile innesto nel reparto di centrocampo della Vecchia Signora, ma anche come una potenziale pedina di scambio da inserire in operazioni importanti. Da vedere adesso quale sarà l’entità dell’infortunio e in che modo influirà tanto sul campionato dell’Udinese, quando sul mercato delle due società.