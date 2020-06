Atalanta-Lazio 3-2: rimonta incredibile, l'Aquila getta al vento la vittoria

Sotto di 2-0, l'Atalanta è riuscita a ribaltare completamente la gara superando la Lazio e cambiando di fatto le sorti del campionato.

Doveva essere il big match con più spettacolo e goal di queste settimane. E' stata rispettata l'attesa. Esulta l' grazie ad una pazzesca rimonta per 3-2 sulla . Esulta la , che scappa sia dai biancocelesti sia dall' , fermata dal . La gara che cambia la stagione di tante.

Impresa enorme quella dell'Atalanta, visto un primo tempo in cui non è sembrata la solita squadra devastante capace di raggiungere i quarti di , rimanere stabilmente tra le prime della e ricominciare il campionato post covid-19 con una vittoria. Troppo molle, troppo disattenta, luce spenta. Riaccesa in seguito.

Sfortunato al 5', il goal che ha portato la Lazio avanti: cross dalla destra, botta di De Roon a cercare di salvare la propria porta che ha avuto l'effetto opposto: Gollini battuto imparabilmente e morale biancoceleste alle stelle, anche grazie al raddoppio con il missile di Milinkovic-Savic a siglare il raddoppio qualche minuto dopo.

Con una Serie A del genere, però, tutto può accadere. Sopratutto se per dievrsi motivi la partita non viene chiusa definitivamente. E davanti ad un'Atalanta tra le migliori per goal fatti in Europa, la svolta può arrivare all'improvviso. Con foga e voglia di stupire per l'ennesima volta, la Dea riapre con Gosens, andando a riposo sul 2-1.

La seconda frazione è l'opposto della prima, con l'Atalanta rinfrancata e affamata da una parte e una Lazio senza più foga e classe dall'altra. Per spezzare però l'equilibrio della prima parte, nonostante i padroni di casa più in palla, serve la giocata dell'anno. Lo è? Forse: il sinistro magico di Malinovsky sfonda la porta per il pareggio.

Da qui l'Atalanta sembra avere solo bisogno di un po' di tempo per ribaltare completamente la gara, come di fatto avviene al minuto 80: Strakosha si fa scavalcare sul traversone dalla corsia esterna, Palomino è lì per segnare il 3-2. La Lazio non si sveglia e i padroni di casa rischiano più di volte di siglare il poker, senza che i biancocelesti riescano a rispondere. Perdendo l'opportunità della vita.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 3-2

Marcatori: 5' aut. De Roon (L), 11' Milinkovic-Savic (L), 38' Gosens (A), 66' Malinovsky (A), 80' Palomino (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (69' Castagne); Malinovskyi; Gomez, Zapata (70' Muriel). Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (77' Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi (60' Parolo), Luis Alberto (77' Anderson), Jony (76' Lukaku); Correa (55' Caicedo), Immobile. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Toloi (A), De Roon (A), Milinkovic-Savic (L), Patric (L)

Espulsi: -