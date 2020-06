Fiorentina-Brescia, Ghezzal entra e viene sostituito dopo 6 minuti

Iachini inserisce Ghezzal, ma l'espulsione di Caceres porta il tecnico della Fiorentina a sostituirlo dopo soli 6' per far entrare Milenkovic.

Un ritorno in campo totalmente da dimenticare per Rashid Ghezzal, entrato in campo nella ripresa della sfida tra e , ma costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena sei minuti dal suo ingresso.

Una gara più complicata del previsto per la formazione viola tra le mura amiche del Franchi: sul risultato di 1-1 Iachini manda in campo l'attaccante algerino al 67' per dare vivacità e velocità alla manovra.

Tre minuti dopo Caceres rimedia però il secondo cartellino giallo e costringe l'allenatore viola a rivedere i propri piani tattici: lo stesso Ghezzal viene dunque richiamato in panchina per ragioni tecniche, con l'ingresso in campo al suo posto di un difensore come Milenkovic.

Un rientro che il classe '92 avrebbe sicuramente immaginato diverso dopo la lunga sosta: un bottino amaro di 12 presenze e nessun goal fin qui in stagione per l'ex , che non sembra aver ancora convinto del tutto lo staff tecnico viola.