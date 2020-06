Caso da moviola in Verona-Napoli: tocco di mano involontario e goal annullato

Al 60’ di Verona-Napoli è stato annullato un goal a Faraoni per un tocco di mano di Zaccagni. Decisivo l’ausilio del VAR.

La sfida valida per il 27° turno di campionato che ha visto protagoniste e al Bentegodi, ha lasciato in dote il più classico degli episodi da ‘moviola’.

Il tutto è accaduto poco dopo l’ora di gioco quando, con i partenopei in vantaggio per 1-0, ai padroni di casa è stato negato il possibile goal del pareggio per un tocco di mano parso a velocità normale praticamente impercettibile.

Zaccagni, dopo essersi involato sull’out di sinistra, riesce a sterzare e a mettere verso l’area piccola un pallone delizioso che Faraoni, completamente solo e splendidamente posizionato, non deve far altro che spingere di testa alle spalle di Ospina. L'arbitro Pasqua in un primo momento assegna la rete ma successivamente, dopo un ‘On field review’, decide di annullare.

Il fantasista del Verona, nel compiere la sterzata decisiva che gli ha permesso di trovare lo spazio per il cross, ha involontariamente toccato il pallone con la mano, ma tanto è bastato per portare all’annullamento della rete. Qualunque tocco di braccio nel corso di un’azione offensiva che porta ad un goal porta ad annullare lo stesso ed è proprio quello che è accaduto al Bentegodi.