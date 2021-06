Sergio Ramos rivela: "Avevo accettato il rinnovo, ma l'offerta era scaduta"

L'ormai ex capitano del Real Madrid in conferenza stampa ha raccontato di aver accettato in ritardo la proposta di rinnovo del Real Madrid.

L'addio, le lacrime: il futuro ancora da definire. Non è un momento calcisticamente semplice quello di Sergio Ramos , che negli scorsi minuti ha tenuto una conferenza stampa per annunciare il suo addio al Real Madrid .

Conferenza in cui non sono certo mancati passaggi toccanti, volti a ricordare quanto fatto in carriera al Real (22 titoli in 16 anni ), ma anche spunti interessanti relativi al mancato rinnovo con le Merengues :

"Negli ultimi mesi il Real Madrid mi ha presentato un'offerta di rinnovo di 1 anno con il 10% in meno di stipendio. I soldi non sono mai stati il ​​problema. Volevo 2 anni, poi ho accettato la proposta, ma l'offerta di rinnovo del contratto aveva una data di scadenza e io non lo sapevo".

Passaggio destinato a rimanere impresso nella storia d'amore tra Serio Ramos e il Real Madrid come ultimo capitolo senza dubbio curioso e non scontato: in perfetta sintonia con ciò che è stato Ramos ai Blancos .