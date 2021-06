Sergio Ramos si congeda dal Real Madrid: "Uno dei giorni più difficili"

E’ una giornata storica questa per il Real Madrid. Dopo sedici anni e ventidue titoli messi in bacheca, Sergio Ramos ha infatti ufficialmente lasciato il club blanco.

Il Real, per rendere omaggio al suo storico capitano, ha organizzato un evento al termine del quale lo stesso Ramos ha pronunciato un discorso di congedo.

“Il momento è arrivato ed è uno dei più difficili della mia vita. Non si è mai pronti a dire addio al Real Madrid”.

Il difensore è parso visibilmente commosso.

“Grazie a Dio ho una grande famiglia. Voglio ringraziare i miei genitori e i mici fratelli perché sono sempre stati al mio fianco. Voglio ringraziare il club ed il presidente per l’affetto che mi è stato riservato, ringrazio tutti gli allenatori e coloro che lavorano al Real. Nel guardare i vostri volti è impossibile non emozionarsi. Grazie ai tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarvi al Bernabeu, ma vi porterò per sempre nel mio cuore”.