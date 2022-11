Scudetto alla Juventus, Rabiot ci crede: "Non ho mai avuto dubbi, possiamo lottare"

Adrien Rabiot, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Quest’anno studio molto i video, è un lavoro che mi serve”.

Sei vittorie consecutive per risalire fino al terzo posto in classifica. Nel corso dell’ultimo mese la Juventus è tornata a spingere forte sull’acceleratore ed i recenti risultati le hanno consentito non solo di mettersi alle spalle un inizio di stagione complicato, ma anche di poter guardare ai prossimi mesi con prospettive diverse.

Tra i giocatori bianconeri che più sono parsi in crescita c’è anche Adrien Rabiot che, nel corso di una lunga intervista rilasciata a a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato quanto gli siano serviti i quattro anni trascorsi a Torino per migliorare a livello calcistico.

“Ho imparato molto anche con Sarri, ma queste stagioni con Allegri mi hanno permesso di migliorare tanto. Quest’anno per esempio studio molto i video con uno dei suoi vice, Paolo Bianco. È un lavoro che poi mi serve pure in nazionale, anche se qui ovviamente giochiamo in modo diverso”.

Il centrocampista francese crede nella possibilità di lottare per lo Scudetto.

“Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto un inizio di stagione incredibile. Ma pure loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne. Dieci punti sembrano tanti, ma la stagione è lunga. Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Insieme possiamo puntare allo scudetto. È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo”.

La Juventus ha messo in mostra tanti giovani talenti negli ultimi mesi e Rabiot ha un consiglio per loro.

“Di seguire con attenzione i consigli di Allegri che è un grande allenatore perché non si focalizza solo sugli obiettivi, sempre importanti alla Juve, ma è molto pedagogico con i giovani, insistendo in allenamento anche quando sbagliano. I risultati si vedono, sono tutti migliorati in questi mesi anche nella difficoltà: la direzione è quella giusta”.

Anche nel recente passato si è parlato di un possibile trasferimento in Inghilterra, ma Rabiot, il cui contratto è in scadenza, non ha ancora deciso cosa fare in futuro.

“È vero, ci sono stati contatti in Premier, ma alla fine è stata forse una fortuna che sia rimasto, forse la miglior decisione. La Premier rimane il campionato più seguito, ma al futuro non ci penso, resto concentrato sul Mondiale. Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità”.